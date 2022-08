Lavare i capi in lavatrice è, senza dubbio, una delle più sparse azioni di routine domestica. Ogni giorno, quantità enormi di lavatrici ricevono capi d’abbigliamento e supplementi d’arredo, per detergere le fibre e riportarle all’originario splendore. L’errore più frequente, in questi casi, è quello di pensare che basti sistemare il lavaggio per conseguire risultati eccellenti.

In realtà, il lavaggio dei capi è una specie di scienza precisa, che impone una profonda comprensione dei tessuti e delle fibre, così da determinare il preciso metodo di intervento. I consigli più richiesti in materia sono quelli relativi al lavaggio dei capi neri, bianchi e colorati. Oggi vedremo come poter trattare i capi neri.

Che colori mettere con il nero in lavatrice? Ecco la risposta ufficiale

Il nero è infatti un colore caratteristico che ha bisogno di molta attenzione e che specialmente ha bisogno di un ciclo di lavaggio diviso da tutto il resto. I capi neri infatti tendono a perdere colore durante il lavaggio e dunque a abbattere tutto ciò che vi viene lavato insieme.

Allo stesso tempo il bel colore nero di una T-shirt potrebbe deteriorarsi inevitabilmente se lavato con capi di diverso colore. L’attenzione verso i capi di colore nero è visibile anche se si guarda al mondo dei detersivi, visto che vi sono prodotti principalmente generati per i capi di questo colore, che consigliamo di usare, specie se il nero è un colore molto presente all’interno del vostro armadio. Per i capi di colore scuro vale poi l’indicazione di usare sempre lavaggi di tipo delicato e con temperature basse, meglio ai 30° C.

La selezione del programma, in abbinato con la scelta del detergente, è dunque il passaggio terminale del lavaggio domestico. Per il bucato dei colorati, convenientemente divisi, si consiglia di non superare i 30°, così da scongiurare il rischio di restringimenti indesiderati. Tutto quello che abbiamo esaminato è servito a chiarire un pensiero: le operazioni di lavaggio dei capi sono fermamente più complesse di quanto molti possano immaginare.

Solo i professionisti della lavanderia hanno le esperienze essenziali a trattare i tessuti nel miglior modo possibile, per assicurare risultati che oltrepassano di molto il bucato fatto in casa. E possiamo infine affermare che nessun colore dovrebbe essere messo in lavatrice con i capi neri, perché questi come i bianchi hanno bisogno in trattamento unico e specifico.