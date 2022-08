Ecco come riutilizzare i tappi di sughero per le piante: “geniale”

Riutilizzare i tappi di sughero per adornare le piante o come espediente ecologico sta diventando una vera e propria tendenza. I vecchi tappi di vino sono un’ottima fonte di materiale da riutilizzare in casa e in giardino. Sono economici, facili da trovare e possono essere utilizzati in molti modi. Per le piante sono delle eccellenti decorazioni naturali, perché aggiungono consistenza e aerazione.

Il sughero è un prodotto naturale che deriva dalla corteccia di un albero. Viene raccolto per la sua corteccia, che viene poi essiccata e pressata in piccole lastre. Il sughero viene utilizzato per molte cose, tra cui bottiglie di vino, esche da pesca, bacheche e sedili. Riutilizzare i tappi di sughero è un ottimo modo per dare un tocco di personalità alla vostra casa risparmiando denaro.

Riutilizzare i tappi di sughero in maniera creativa

Il sughero può essere utilizzato in maniera creativa per abbellire il nostro giardino o il nostro piccolo orto. Per esempio possiamo riutilizzare i tappi in sughero come etichette da posizionare nelle parti di orto appena messe a semenza. Infiliamo il sughero su uno stuzzicadenti lungo e scriviamoci sopra il tipo di pianta orticola, ornamentale o aromatica che abbiamo seminato. Così non ci dimenticheremo della posizione e terreno il giardino in ordine.

Un’altra idea creativa è quella di utilizzare un buon numero di tappi per delimitare dei confini. Al posto dei sassi possiamo usare il sughero. Li possiamo anche colorare con una vernice resistente all’acqua e abbellire così il giardino con tinte vivaci e solari. Possiamo far colorare i tappi dai bambini, i quali si divertiranno a decorare e dedicare del tempo al giardinaggio e al fai da te.

Incollando con la colla a caldo dei tappi possiamo realizzare dei contenitori di terra utili per decorare un’area abbandonata del giardino. Una volta realizzata la forma quadrata, rotonda o rettangolare, a scelta, basterà riempire la propria creazione con del terriccio e sistemare un tipo di pianta che non richiede un grande apporto idrico. Il contenitore, infatti, non riuscirà a trattenere l’acqua per cui è importante selezionare la pianta giusta. A questo esperimento casalingo si prestano bene le piante grasse che non necessitano di un’irrigazione costante.

Un’altra idea potrebbe essere quella di realizzare una gabbia di sughero per gli uccelli. Basterà incollare, sempre con la colla a caldo, diversi tappi e dare alla casetta una forma quadrata. Lasciamo uno spazio centrale libero così che gli uccellini possano entrare e proteggersi. Fuori realizziamo un poggiolo con almeno due o tre tappi di sughero attaccati alla parete. Possiamo rifinire il progetto attaccando dei tappi che fungano da tetto e da terrazzino.

Altre idee creative

Una bacheca di sughero o un tappetino è un’idea decorativa originale per riutilizzare i vecchi tappi di sughero. Ci serviranno un gran numero di vecchi tappi per incollarli con una colla forte. Possiamo usare il tappeto come entrata all’orto o la bacheca per appuntare i lavori di giardinaggio da fare durante la settimana o il mese in corso. Può essere utile anche per suddividere i compiti della famiglia.