Chi trova un amico trova un tesoro, e al netto della validità effettiva di questa affermazione molto comune, è sicuramente vero che trovare una amicizia reale e concreta può addirittura cambiarci la vita. Se per alcuni il concetto stesso di amicizia è qualcos di molto difficile da riscontrare, per tante altre persone la situazione è molto differente, e nello specifico oggi parleremo proprio di questi segni, in particolare uomini, che sono in principio predisposti a sviluppare un’amicizia. Si tratta in molti casi (ma non tutti) di uomini assolutamente amichevoli “di natura”.

Ecco gli uomini più amichevoli dello zodiaco. Sai quali sono?

Capricorno

E’ un po’ “duro” nei giudizi, e rappresenta l’amico non sempre fisicamente presente ma quando c’è realmente bisogno di loro, maifestano una grande sensiblità, ma sono anche duri e “giusti” quando serve. Si tratta comunque di personalità che devono essere comprese e spesso questo richiede un po’ di tempo.

Sagittario

Sagittario non vuole essere amico di tutti, ma in molti casi si trova ad essere percepito come tale, perchè è una persona portata alla genuinità e alla sincerità spiccata e totale. Sagittario non agirà mai contro gli interessi di un amico, si rivelerà sempre di supporto e mai d’intralcio.

Scorpione

Di larghe vedute, mai eccessivo e portato alla sincerità, anche lui. Scorpione è un maestro del dialogo è comprende alla perfezione cosa c’è da fare per portare avanti un’amicizia in modo proficuo e non “tossico”. Di contro Scorpione va sempre trattato con onestà, detesta le bugie, e in caso contrario potrebbe essere portato a “sparire”.