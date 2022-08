Così come per i lavori nell’orto, anche in giardino agosto è un mese di preparazione, manutenzione e pulizia per le nostre piante. Togli i rami che ti paiono secchi e vecchi dagli arbusti e dalle siepi, e rinnova le pacciamature che hai creato per mantenere umido il terreno.

Anche in questo caso elimina le infestanti che proprio nei mesi caldi saranno cresciute rigogliose e spontanee.

Ti potrebbe interessare: Per mandare via le zanzare basta questo trucco con il bicchiere: ecco quale

Ecco le piante che andranno potate a fine agosto: la lista

Finocchi: precoce, medio o tardivo, perfetto da mangiare sia crudo che cotto, soccorre nel rinforzare le ossa e rafforzare il sistema immunitario.

Cavolfiori e cavolo cappuccio: a punta, piatto, rosso o romanesco, scegliete il vostro il preferito e gustatelo nell’insalata per un contorno salutare e genuino. I cavolfiori li raccogli 3/4 mesi dopo il trapianto, mentre i cavoli sono pronti in circa 70 giorni.

Radicchi: i principali sono quello di Verona, quello di Treviso, quello di Chioggia e il radicchio Lusia. Vediamo nel nostro orto cosa possiamo seminare nei periodi che va da fine agosto ad inizio settembre.

Cosa seminare

Per quanto riguarda il giardino, invece, abbiamo i gigli. Questi sono i fiori estivi per antonomasia: da giugno fino a settembre straripano di colore il nostro giardino. Si tratta di una delle bulbose più attraenti. Gli odorosissimi fiori difatti calcolanoun’ampia gamma di colori: bianco, rosa, rosso, giallo, viola e così via.

Vogliono un terreno pieno di sostanze organiche e all’evenienza è adeguato dare loro concime adatto. Si riproducono per divisione dei bulbi o per semina. Da fine agosto a settembre è il periodo migliore per un altro grande pianta: la peonia. Tale periodo permette alla peonia di ramificare prima che cominci la ripresa della vegetazione.

Il terreno più ospitale quello argilloso, pieno di humus e ben bonificato. Sono fiori che amano il pieno sole e molto spazio. Infine, abbiamo la viola del pensiero. Questa è una delle piante semi-perenni più sparse dei nostri giardini. Di gran moda nell’Inghilterra dell’800 ha poi conquistato i giardini di tutto il globo con la finezza del suo fiore. Tante le molteplicità e i colori disponibili. La sua esposizione al sole varia a seconda del clima delle regioni in cui risiede. Ecco dunque le migliori piante di fine agosto che possono arricchire il vostro giardino.