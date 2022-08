Con il termine glicemia indichiamo il raggruppamento di glucosio nel sangue. Il glucosio ha un ruolo importantissimo siccome è un nutriente fondamentale per le cellule dal momento che agisce in tutte le loro funzioni. È importante tenere sotto controllo una condizione di iperglicemia, soprattutto in estate, poiché ciò potrebbe poi portare ad un presupposto di ristretta tolleranza al glucosio oppure al diabete.

Si tratta pertanto di un problema da non sminuire e per il quale l’alimentazione gioca un ruolo sostanziale. Le cause della glicemia alta sono molteplici. Sembra che l’ereditarietà e i fattori ambientali siano i primi responsabili. Per fattori ambientali si intende una cattiva alimentazione, la sedentarietà, lo stress, uno stile di vita disordinato.

L’obesità è un fattore negativo che predispone all’iperglicemia e al diabete e dunque, in questi casi, è profondamente raccomandata la perdita di peso tramite un regime alimentare ipocalorico e una controllata attività fisica. Anche i pazienti normopeso o sottopeso affetti da iperglicemia godono di un’alimentazione giusta e di uno stile di vita sano.

Glicemia: ecco cosa mangiare a fine agosto per abbassarla

In caso di glicemia alta, gli alimenti da preferire, soprattutto nel periodo di fine agosto, sono i cibi a basso indice glicemico contenenti un’alta percentuale di fibre come verdura, cereali integrali, legumi, pesci e carni magre. Anche semi oleosi e frutta secca sono ottimi alleati per via del contenuto di grassi buoni, anch’essi utili a tenere basso l’indice glicemico del pasto.

Un’attenzione doverosa va riservata anche alla frutta, cercando di prediligere quella a maggior contenuto di fibra e minor contenuto di zuccheri. Gli agrumi, per il loro contenuto di fibre, acidi organici ed antiossidanti, sono i frutti da preferire, unitamente a fragole, mele o frutti di bosco. Infine, in caso di iperglicemia la dieta dovrà prevedere anche il consumo di spuntini e merende, in modo da evitare eccessivi picchi glicemici e abbuffate ai pasti maggiori.

Come spuntino o merenda saranno da prediligere i frutti a basso indice glicemico, come frutti di bosco, fragole o agrumi, yogurt senza zuccheri o frutta secca. Ecco dunque cosa mangiare per abbassare la glicemia nel periodo di fine agosto.

Seguite ciò che vi abbiamo detto e vedrete come migliorare la vostra situazione glicemica.