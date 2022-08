Il tuo gatto miagola davanti la porta di casa? Ecco svelato il perché

Chi ha un piccolo felino in casa sa molto bene quanto i miagolii del piccolo siano gesti quotidiani e frequenti durante l’arco della giornata. Ma ci sono dei casi in cui il piccolo micio si piazzi davanti alla porta di casa e inizia a miagolare senza fermarsi. Ma perché? A cosa è dovuto? Scopriamolo insieme.

Il micio miagola per comunicare con te

Ancor prima di capire perché il gatto miagoli davanti alla porta di casa, è utile essere a conoscenza del fatto che il gatto quando miagola ha necessità di comunicare con te. Una cosa che non tutti sanno, è che la maggior parte delle volte i felini comunicano tra di loro soltanto con il linguaggio del corpo. Molto di rado utilizzano miagolii, ma nella maggioranza dei casi si parla di movimento del volto e del corpo in generale. Quasi soltanto con gli esseri umani, i gatti comunicano miagolando. È una sorta di modo per cercare di farsi capire da noi.

Perché miagola davanti alla porta di casa

Sono diversi i motivi, in generale, per cui un gatto miagola. Le possibilità sono molteplici, magari ha fame, è stressato, ha sete, ha bisogno di attenzioni. Queste sono solo alcune delle motivazioni. Molto semplicemente, il gatto che miagola davanti alla porta di casa potrebbe voler uscire o voler entrare, a seconda di dove si trovi. Per esempio, c’è la possibilità che magari voglia fare un giro nel cortile o nel giardino di casa, o magari c’è qualche suo amico che ha voglia di incontrare. Se invece il gatto miagola davanti alla finestra di casa tua, magari ha semplicemente visto un uccellino o un altro animaletto che l’ha incuriosito, oppure ha voglia di fare un giro sul balcone.

Attenzione allo stress per il territorio

Il gatto potrebbe miagolare davanti ad una porta anche perché è stressato. Lo stress è una delle motivazioni principali che porta a far miagolare il micio, a renderlo inquieto e fargli provare disagio per una serie di cose che non apprezza. Senza dubbio, i gatti non amano le porte. Forse proprio perché hanno grosse difficoltà ad aprirle. I felini sono degli animali di grande personalità, che in natura hanno il controllo sul loro territorio, si impongono, e trovarsi dinanzi ad un ostacolo di questo tipo non può che farli arrabbiare. Alle volte, però, il miagolio diventa davvero molto insistente e fastidioso e quindi si cerca di trovare una soluzione che soddisfi il gatto e che aiuti anche noi stessi. Non ignorare il suo comportamento, ma cerca di capire quale sia il suo problema e risolvilo.