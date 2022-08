Quando si avvista un nido di vespe nei pressi della propria abitazione, se non al suo interno, magari vicino al tetto o in garage, bisogna mantenere la calma e tentare di capire se possiamo rimuoverlo da soli.

Ci si può liberare di un nido di vespe senza utilizzare un insetticida ma nemmeno chiamare i vigili del fuoco che, per mestiere, non fanno questo. Non è la loro precedenza, a meno che non si tratti di una aggressione di vespe o di un nido situato in posizioni non facili da sopraggiungere senza il loro aiuto.

Ti potrebbe interessare: Per mandare via le zanzare basta questo trucco con il bicchiere: ecco quale

Bisogna però fare molta attenzione perché provare a rimuovere un nido di vespe in modo sbagliato può essere pericoloso. Vediamo quindi cosa fare.

Nido di vespe: ecco il trucco super veloce e fai da te per eliminarlo

Il primo passo è controllare che abbiamo realmente a che fare con un nido di vespe. Identificarlo non è difficile. Si tratta di strutture di circa 10 cm di diametro, formate da celle di forma esagonale che possono essere recintate nel caso in cui all’interno si trovino le larve. La prima accortezza che dovete prendere è quello di vestirvi in modo adatto durante le operazioni di rimozione, cercando di lasciare scoperta la superficie minore possibile del vostro corpo.

Stivali di gomma, un paio di jeans, una giacca invernale allungata con cappuccio e guanti ponderosi potrebbe essere la “tenuta fai da te” perfetta. Tale operazione è certamente finalizzata ad annullare o minimizzare per quanto possibile il numero di morsi che potrete ricevere nel caso in cui qualche cosa non andasse per il verso giusto. Il secondo passo è quello di produrre una fonte di fumo con cui riempire di fumo il nido spingendo le vespe ad allontanarsi.

Il modo più facile è quello di usare un contenitore metallico al cui interno potrete introdurre alcuni fogli di carta accartocciati a cui darete fuoco. Potrete coprire il contenitore in metallo con un coperchio da rimuovere quando sarete pronti a piazzare il contenitore sotto il nido di vespe.

Una volta collocato il contenitore sotto il nido di vespe e aperto il coperchio, potrete allontanarvi rapidamente. Dopo aver fatto ciò, potrete togliere il nido usando semplicemente un bastone o un manico di scopa, facendolo cadere all’interno di un sacco di plastica che potrete serrare e buttare. Ecco quindi come comportarsi davanti ad un nido di vespe.