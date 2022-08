Il morso di zanzara oltre ad essere fastidioso può essere anche abbastanza pericoloso, come può essere nel caso delle zanzare tigre. Possono causare shock anafilattici che andranno guariti con adeguati cortisonici e antistaminici. Vi sono, tuttavia, molteplici rimedi per sfuggire ai morsi di zanzara.

Per mandare via le zanzare basta questo trucco con il bicchiere: ecco quale

Fra repellenti spray, zampironi a base di citronella e piastrine opportune. Ci sono anche tantissimi metodi naturali che possono scacciare le seccanti zanzare. Un trucco antico e poco noto, ovvero quello di introdurre in un bicchiere degli ingredienti naturali che tendono ad allontanare le zanzare.

Non tutti sanno che le zanzare però, che aiutano a conservare lo sviluppo dell’eco sistema, alimentandosi di piante marce e animali in decomposizione. Tale cosa, tuttavia, poco ci interessa poiché i loro fastidi sono infiniti. Per allontanare le zanzare sarà sufficiente riporre in un bicchiere l’olio di cocco mescolato all’olio di neen. Il bicchiere va collocato in prossimità di zone in cui sappiamo che speditamente, le zanzare, possono penetrare in casa.

Quindi su davanzali e balconi. La loro mescolanza è una combo ideale per allontanare questi insetti. L’olio di cocco, dal profumo piacevole e dolce, servirà a rivestire in parte quello di neen che è parecchio fastidioso e cattivo per qualsiasi insetto. Oltre a piazzare questa miscela in un bicchiere è possibile anche ricreare un vero e proprio repellente da mettere sul corpo per evitare di essere morsi.

Questa è una scelta green che può essere usata sia per il suo basso costo e sia per non dover mettere sulla propria pelle agenti chimici che possono anche causare gravi effetti collaterali. Come nella situazione in cui fossimo allergici agli ingredienti. È una opzione molto adatta soprattutto per proteggere i bambini dalle punture di zanzare e tenerli a sicuro da possibili fastidi, come tonfi pruriginosi e nelle situazioni più gravi anche reazioni allergiche, dovute alle sostanze lasciate dalle zanzare nell’istante del morso.

Ecco dunque un metodo efficiente e poco conosciuto per scacciare le zanzare, e ciò può anche permettervi di poterle allontanare non solo dalle vostre case ma anche dal vostro corpo. Seguite tutti i nostri passaggi e avrete questa miscela straordinaria e soprattutto non inquinante.