Questa città italiana è super gettonata ad agosto 2022: ecco qual è

Agosto è il mese più gettonato per poter godere delle buone vacanze. L’Italia è uno dei posti più visitati durante i mesi estivi, e moltissime città vengono prese d’assalto durante l’ultimo periodo estivo. Ecco qui quali sono le mete migliori per passare le vacanze in Italia.

Gallipoli, Puglia

Siamo in Salento, il tacco dello Stivale italiano. Questa subregione della Puglia è nota per avere spiagge meravigliose, ed è anche ideale per giovani in cerca di movida e divertimento. Gallipoli è una delle mete più amate dai giovani per le proprie vacanze, per i suoi locali e le attività proposte. Negli ultimi anni è diventata uno dei poli turistici estivi del Salento, molto apprezzata anche per le sue bellezze naturalistiche. Inoltre, più a sud, troverete l’area di Marina di Pescoluse è nota come le “Maldive del Salento”: 4 km di sabbia bianca e fine che cambia colore a seconda del sole, acqua limpida e ampi spazi sia attrezzati che liberi.

Pantelleria

La splendida isola di Pantelleria nella pancia del Mediterraneo, più vicina alle coste tunisine che a quelle italiana vanta una natura di origine vulcanica che in agosto esprime tutta la sua forza con sorgenti d’acqua calda, rocce nere a picco sul mare e paesaggi selvaggi memorabili. Alcune delle sue baie sono considerate tra le più belle e suggestive d’Italia, come ad esempio il monumentale ’Arco dell’Elefante, caratterizzato da un enorme scoglio di pietra lavica a forma di proboscide che entra in acqua creando un grande arco o la magnifica Cala Tramontana ideale per lunghe immersioni subacquee o come anche l’affascinante Balata dei Turchi una baia nascosta che regala un fantastico contrasto tra rocce marine e mare cristallino.

Tropea, Calabria

Il borgo di mare di Tropea per quest’anno, oltre a ricevere la meritata bandiera blu per le sue acque cristalline e pulite, ha anche avuto il boom di turisti. Una delle mete più scelte durante tutta l’estate. Favoriti i tour in barca per tutta la costa degli Dei, che si è rivelata una delle mete più gettonate con delle esperienze suggestive. La morfologia di Tropea è molto curiosa poiché è costruita su un’enorme roccia, un terrazzo naturale, che si affaccia direttamente sul mare. La cittadina, di conseguenza, è divisa in due parti: quella superiore, dove sorge il centro storico di Tropea e vive la maggior parte della popolazione, e la parte bassa, chiamata Marina, dove si trovano le incantevoli spiagge ed il porto.