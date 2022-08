Questa soluzione naturale è la più delicata per il pavimento in marmo

Se vuoi pulire il pavimento in marmo, senza rischiare di rovinarlo, dovrai usare un detergente naturale. Tanto bello quanto delicato, il marmo è un materiale vivo, come il legno e il cotto, e richiede cure particolari. Elegante, raffinato, il pavimento in marmo conferisce luminosità e classe a tutti gli ambienti. Per questa ragione è una soluzione particolarmente apprezzata nel design e nell’arredamento. Rispetto ad altri rivestimenti più moderni, il marmo ha bisogno, però, di una manutenzione più accurata e frequente.

Pulire il pavimento in marmo con questa soluzione naturale

Al bando la candeggina e altri prodotti abrasivi! Pulire il pavimento in marmo richiede soluzioni del tutto naturali, non per forza costose. Ti basterà procurarti del sapone di Marsiglia, liquido o solido, e dell‘acqua, meglio se poco calcarea. Infine, dovrai asciugare il marmo utilizzando panni morbidi e delicati, come quelli in camoscio.

Se vuoi che le superfici in marmo siano lucidate a specchio dovrai prendertene cura ogni giorno. Non temere! Non dovrai faticare per mantenere luminoso il marmo. Sarà sufficiente passarlo con acqua e del sapone di Marsiglia. Il tuo marmo ha formato una sgradevole patina gialla che non riesci a togliere con il sapone?

Prova a lavare il pavimento con acqua ossigenata. Altrimenti, potresti ricorrere alla pietra pomice, un rimedio efficace contro gli aloni gialli, lo sporco di grasso e altre macchie ostinate. Dopodiché; dovrai passare con un po’ di sapone di Marsiglia e asciugare con un panno morbido.

Come rendere il pavimento in marmo più luminoso

Quando il marmo perde lucentezza, dovresti strofinare la superficie servendoti della pietra pomice. In alternativa, potresti adottare un semplice trucco che usavano le nostre nonne. Prima ti ogni cosa passa un panno di cotone inumidito con acqua tiepida sul pavimento di marmo. Fai quindi asciugare e poi strofina con vigore usando un vecchio maglione di lana.

Oppure, potresti ricorrere al bicarbonato di sodio, l’alleato prezioso di ogni casalinga. Sarà sufficiente mescolare un po’ di bicarbonato con acqua. Poi dovrai distribuire la pasta ottenuta sul marmo, senza strofinare. Fai agire per una buona mezz’ora e infine risciacqua con acqua calda. Il risultato finale ti lascerà a bocca aperta.

Se hai macchiato il marmo con del grasso e non riesci a eliminarle la macchia, dovresti utilizzare un ingrediente capace di assorbire l’unto, come la fecola di patate. Cospargi la zona sporca con la fecola e lasciala agire per mezz’ora circa. Infine, risciacqua e asciuga con un panno morbido.