La fiducia è un elemento assolutamente indispensabile per considerare una persona e una situazione sufficientemente affidabile e “sicura”, soprattutto quando dobbiamo affidarci in prima persona. Non esiste una persona infallibile nel comprendere la natura di un individuo, quindi facciamo naturalmente ricorso al nostro “senso senso”, che è notoriamente quasi mai perfetto. Eppure esistono personalità che sono immediatamente o quasi, credibili e quindi danno l’impressione di essere degni di fiducia. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni credibili?

Questi sono i 3 segni più credibili dello zodiaco. Puoi fidarti di loro!

Scorpione

E’ credibile perchè non prova ad essere qualcun altro. Scorpione è orgoglioso di quello che è, limiti e difetti inclusi, ed anche nel concreto e nelle situazioni problematiche, difficilmente “sorprende negativamente”. Questo avviene solo quando si costringe lo Scoprione ad adottare un modus operandi troppo diverso dal proprio, ma bisogna proprio “farlo apposta”.

Acquario

Acquario si adatta a quasi ogni situazione, lo fa sinceramente, ed è un altruista nonchè una persona che è esattamente come sembra. Disponbile al confronto, ma non c’è da aspettarsi che cambi idea in quanto Acquario anche se “vorrebbe” non riesce quasi mai nell’intento. Difficile che si riveli un segno che fa il “doppio gioco“, anzi è piuttosto prevedibile.

Leone

Fa un po’ troppo il “teatrale” della situazione ma è una persona che è facile “ritrovarsi” quando c’è maggiore bisogno della loro presenza e del loro supporto. Leone è un “buono” di base pur essendo terribilmente egocentrico. Se si riesce a passare sopra a questa caratteristica che evidenzia in ogni modo, ci si può fidare.