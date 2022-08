A quasi nessuno piace essere considerato sgradevole, eppure molti lo sono senza neanche prendere in considerazione l’ipotesi che potrebbe vederli essere poco graditi nei confronti delle altre persone. Si tratta ovviamente di una terminologia molto generica, che non tiene conto delle differenti percezioni umane. Avere a che fare con una persona sgradevole può significare dover contrastare alcuni comportamenti fastdidiosi, possessivi, maleducati, possessivi o comunque poco sensibili nei confronti delle altre persone. Secondo lo zodiaco i segni più sgradevoli da affrontare sono i seguenti.

Questi sono i segni sicuramente più sgradevoli per lo zodiaco. Sai quali sono?

Vergine

Vergine non è sempre considerabile “sgradevole”, ma lo è quando ci si prova a mettere di traverso nei suoi confronti. In quel caso diventa il “nemico” numero 1, anche perchè si tratta di una personalità che non sbaglia mai. Non è difficile andare daccordo con Vergine ma indiscutibilmente rappresenta un segno difficile da affrontare che quando vuole è un vero fastidio.

Acquario

E’ sgradevole ma non lo sa, anzi è fermamente convinto di essere brillante e sempre puntuale nelle considerazioni. Il problema principale dell’Acquario è che è fin troppo genuino, non nasconde o limita nessun tipo di reazione umana. Questo rappresenta un problema abbastanza serio, soprattutto perchè difficilmente matura il proprio carattere dall’adolescenza. In sostanza Acquario resta sempre un po’ un ragazzino.

Ariete

Un altro segno che non prende neanche in considerazione un’eventuale opinione negativa che può far scaturire. Ariete è troppo concentrato sulla propria persona e troppo “innamorato” di se stesso per dare peso a tutto ciò. Non è “cattivo” ma per avere a che fare con Ariete è necessario qualcuno che sia dotato di un’estrema pazienza.