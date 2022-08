Se non hai il ghiaccio secco, ecco come puoi realizzarlo in pochi passaggi

Se non hai il ghiaccio secco, puoi realizzarlo in casa seguendo pochi, semplici passaggi. Il ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido. È detto secco, perché è in grado di passare da uno stato solido a uno stato gassoso senza passare per quello liquido. E riesce a mantenere sempre la stessa temperatura finché non è tornato un gas.

Ecco come realizzare il ghiaccio secco a casa

Il ghiaccio secco è utilizzato, in genere, per trasportare alimenti freschi, surgelati e farmaci o per produrre quel suggestivo effetto nebbia ai concerti e agli eventi speciali. Pochi sanno che il ghiaccio secco può servire anche per pulire le superfici, senza rovinarle. Si chiama pulizia criogenica, o pulizia con ghiaccio secco, e può rimuovere ogni genere di sporco in modo delicato, efficace e non abrasivo.

Il trucco per realizzarlo è davvero semplice. Si tratta di anidride carbonica allo stato solido, che viene raffreddata di almeno -78,5°C. A temperatura ambiente sublima, ossia diventa gas senza passare mai per lo stato liquido e provoca un notevole raffreddamento. Potrai ottenerlo in casa, seguendo pochi passaggi. Dovrai però assicurarti di farlo in un ambiente molto ventilato, altrimenti rischieresti una possibile intossicazione di anidride carbonica.

Procedimento per realizzare il ghiaccio secco

Per realizzare il ghiaccio secco in casa dovrai procurarti un estintore ad anidride carbonica (o una bomboletta di CO2 che trovi nelle ferramenta) e una vecchia federa. In primo luogo, ti converrà proteggere le parti del corpo con guanti, occhiali o maschera da laboratorio, camicia o camice a maniche lunghe e scarpe chiuse. Questa precauzioni sono necessarie, per evitare un’ustione provocata dal contatto del ghiaccio secco con la pelle.

Avvolgi il tessuto della federa intorno al tubo dell’estintore. Infila l’ugello nella federa e chiudila con attenzione, Affinché il gas non fuoriesca dalla stoffa, serviti di un nastro adesivo per sigillare l’apertura.

Infila l’ugello nella federa e chiudila con attenzione, Affinché il gas non fuoriesca dalla stoffa, serviti di un nastro adesivo per sigillare l’apertura. Aziona l’estintore per pochi secondi. Il ghiaccio comincerà a depositarsi sulla federa, anche se tu non lo vedrai. Non preoccuparti, se vedrai filtrare il vapore dell’anidride carbonica. Se sei in un luogo areato o all’aperto, non avrai nulla da temere.

Il ghiaccio comincerà a depositarsi sulla federa, anche se tu non lo vedrai. Non preoccuparti, se vedrai filtrare il vapore dell’anidride carbonica. Se sei in un luogo areato o all’aperto, non avrai nulla da temere. Stacca la federa con delicatezza. Dovresti farla scorrere piano piano attorno all’ugello, per rimuovere ogni residuo di anidride carbonica rimasto su di esso. Dentro la federa dovresti scorgere un po’ di ghiaccio, che avrà le sembianze del polistirolo.

Dovresti farla scorrere piano piano attorno all’ugello, per rimuovere ogni residuo di anidride carbonica rimasto su di esso. Dentro la federa dovresti scorgere un po’ di ghiaccio, che avrà le sembianze del polistirolo. Mantieni la federa verticale. Evita di toccare troppo i pezzetti di ghiaccio al suo interno. Potrebbe rivelarsi pericoloso, nonostante i guanti di protezione.

Evita di toccare troppo i pezzetti di ghiaccio al suo interno. Potrebbe rivelarsi pericoloso, nonostante i guanti di protezione. Trasferisci il ghiaccio secco in un contenitore . Vera i frammenti di ghiaccio dentro una ciotola o un sacco di plastica robusta. Se utilizzerai un thermos, non dovrai assolutamente sigillare il contenitore con il coperchio, altrimenti finirà per scoppiare.

. Vera i frammenti di ghiaccio dentro una ciotola o un sacco di plastica robusta. Se utilizzerai un thermos, non dovrai assolutamente sigillare il contenitore con il coperchio, altrimenti finirà per scoppiare. Non usare recipienti di ceramica, vetro o porcellana.

Come realizzare l’effetto nebbia con il ghiaccio secco

Trasformare il ghiaccio secco in nebbia è facile, ma dovrai avere cura di trovarti in un luogo bene areato. Ti basterà spruzzare poche gocce di acqua sul ghiaccio e otterrai quel suggestivo effetto nebbia o fumo, tipica dei concerti, degli eventi o del luna park. Se userai un recipiente con una piccola presa d’aria, potrai divertirti a creare l‘effetto geyser. L’anidride carbonica, infatti, fuoriuscirà con vigore dal foro con un getto potente.