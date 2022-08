E’ oramai quasi normale percepire l’idea dei Bonus erogati dallo stato, sviluppati per “spostare” risorse dove maggiormente necessario secondo il governo di turno, e anche il governo Draghi, anche se oramai alle fasi “finali” del proprio mandato date le elezioni, ha sviluppato una serie di agevolazioni specifiche per le categorie maggiormente bisognose, ma ha anche provveduto a prorogare e “potenziare” quelle già presenti. Uno su tutti è il Bonus per ristrutturare casa, che permette di ottenere un’agevolazione fino a 48.000 €.

Vuoi ristrutturare casa? Fai domanda al bonus di 48.000 €: ecco come

Parte della Legge di Bilancio 2022, questo Bonus ristrutturazioni sostanzialmente è una forma “evoluta” dei precedenti e molto discussi Superbonus 110% e bonus facciate, che non sono stati esattamente percepiti in modo positivo dall’esecutivo Draghi.

Questa forma di Bonus è stata prorogata fino al 2024, questo significa che può essere utilizzata per lavori di restauro, risanamento e manutenzione straordinaria di ogni singola unità immobiliare all’interno dei condomini e delle palazzine unifamiliari per un importo pari al 50 % della somma spesa, con un “tetto massimo” di 48.000 euro, quindi il Bonus casa può essere applicato nella forma intera, pari alla metà dell’importo speso per cifre spese fino a 96.000 €.

Rientrano nel “conteggio” del Bonus anche interventi come abbattimento delle barriere architettoniche e per la realizzazione di autorimesse.

E’ possibile richiedere l’agevolazione in due maniere distinte, la prima permette di farlo attraverso una detrazione d’imposta da scontare in un periodo massimo di dieci anni. Per poter usufruire di questa detrazione risulterà necessario inserire le spese nel modello 730 nel momento in cui va fatta la dichiarazione dei redditi.

La seconda opzione da la possibilità di convertire la detrazione in credito d’imposta e attuare, la “cessione del credito” che offre la possibilità ai beneficiari del Bonus casa 50% di avere direttamente lo sconto in fattura, così facendo l’importo relativo al Bonus sarà immediatamente sottratto dalla spesa complessiva dei lavori effettuati.