Una delle prime forme di vegetali “utili” per l’approvvigionamento animale e umano è sicuramente stato l’albero da frutto, ossia una particolare tipologia di pianta che sviluppa a cadenza regolare dei frutti commestibili che hanno costituito fonti di cibo fin dall’inizio della civiltà come la conosciamo. Gli alberi da sempre hanno un ruolo fondamentale, che in questo particolare contesto, contraddistinto da variabili climatiche condizionate da numerosi fattori, tra cui anche l’impatto umano. Avere alberi da frutto non è quindi più divenuto solo un bisogno legato alla produzione dic cibo ma serve anche per preservare l’integrità per l’ambiente, oltre a svolgere il tradizionale e fondamentale ruolo di “filtro” naturale. Quali sono i migliori alberi da frutto da piantare?

Alberi da frutto: ecco quali dovresti piantare nel tuo giardino

La scelta è ovviamente vastissima, anche perchè il clima nostrano riesce ad essere ideale o perlomeno compatibili per numerose tipologie di albero da frutto, permettendo di ottenere frutti a cadenza regolare anche da parte di specie che non sono native del clima mediterraneo.

Ad esempio il pero, che produce gli omonimi frutti in numerose tipologie, fa parte della famiglia delle Rosaceae. Non è difficilissimo da coltivare ma richiede un terreno estremamente ricco di nutrienti, sufficientemente variegato e non troppo umido, in quato le radici soffrono quantità eccessive di acqua.

Le radici inoltre sono piuttosto profonde, anche se l’albero sviluppa una buona quantità di frutti in diversi momenti dell’anno.

Degno di nota e considerazione anche il susino che produce i caratteristici frutti dolci che sono molto apprezzati sia per il consumo “naturale” ma anche per la creazione di sciroppi e marmellate. E’ una pianta che non si sviluppa in dimensioni troppo grandi, ma che ha bisogno di sole e un discreto apporto di acqua.

Il pesco produce le pesche, tra i frutti più apprezzati sopratutto nelle stagioni calde. Questi si sviluppano in modo decisamente rapido, anche a poco meno di un anno di vita della pianta. Il pesco è un albero versatile che deve essere solo protetto dal gelo. Oltre ai saporiti frutti, sviluppa fiori molto belli da vedere.