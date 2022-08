Come fare la torta con pasta di zucchero: ecco la ricetta ideale

Colorata e amata da mamme e bambini, questa stupenda torta ricoperta da una dolcissima coperta zuccherina è la regina delle feste e dei compleanni. Ecco il procedimento per crearla in casa per la vostra occasione speciale.

Cosa serve:

Una base (pan di spagna, ad esempio)

Farcitura (crema pasticcera, al cioccolato etc.)

Bagna (a base di acqua e zucchero, alchermes o altri liquori da dolci)

Copertura per la base (una ganache al cioccolato, ad esempio, o una crema al burro)

La pasta di zucchero

Decorazioni

Ingredienti per la pasta di zucchero:

600 gr di zucchero a velo

60 gr di miele

6 gr di gelatina in fogli

6 ml di colorante alimentare in gel (del colore che preferite)

Procedimento

Per prima cosa assemblate la torta.

Utilizzate una base di circa 20 cm e alta più o meno 7,5 cm in modo da sezionarla in 3 parti e ottenere quindi 3 strati da 2,5 cm ognuno.

Bagnate leggermente la base con lo sciroppo di acqua e zucchero/alchermes (se utilizzate un pan di spagna non esagerate altrimenti rischierà di diventare troppo molle) e farcite con la crema i vari strati.

Ricoprite ora la torta con la copertura (una bella ganache al cioccolato, per esempio) e pareggiate aiutandovi con una spatola flessibile in metallo o con un coltello a lama liscia. Cercate di pareggiare la copertura in modo uniforme.

Mettete la torta in frigo e lasciatela riposare per qualche ora (2-3 circa) in modo da farla stabilizzare.

Nel frattempo dedicatevi alla pasta di zucchero.

Lasciate ammorbidire 6 grammi di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti. Quando sarà ammorbidita, scolatela e strizzatela.

In un pentolino aggiungete i 60 grammi di miele e la gelatina.

Lasciate scaldare a fiamma bassa mescolando i 2 ingredienti finché non saranno perfettamente amalgamati e omogenei.

In una ciotola abbastanza capiente unite il composto di miele e gelatina allo zucchero a velo e lavoratelo fino a che non diventerà compatto e non si appiccicherà più alle mani; in alternativa potete usare un robot da cucina impastando per non più di 1 minuto, anche in questo caso fino a quando non diventerà una bella palla compatta.

Adesso unite il colorante, se avete deciso di ottenere una pasta di zucchero colorata, e lavorate il composto per qualche altro minuto fino a che non sarà pronta e uniforme.

Avvolgetela in della pellicola trasparente, lontana da fonti di calore e umidità (non mettetela in frigo), se desiderate conservarla (se tutto va bene potrete conservarla fino a 4-5 mesi).

Completare la torta

Passate le 2-3 ore, stendete su un piano asciutto e pulito, cosparso di zucchero a velo, la nostra pasta di zucchero. Utilizzando un mattarello, spianate il panetto fino a ottenere una copertura spessa circa 0,5 cm (se dovessero formarsi delle bolle, durante l’operazione di spianatura, utilizzate un coltello appuntito sottile o uno stecchino per farle scoppiare).

Una volta ottenuta la nostra sottile copertura, avvolgetela intorno al vostro mattarello con attenzione e adagiatela sopra la torta che avrete uscito precedentemente dal frigo.

Per questa operazione è consigliabile usare un piatto girevole.

Fate aderire con le mani la pasta di zucchero alla torta in modo da sagomarla e completate con una spatola smoother, lisciando la parte superiore e quella laterale.

Tagliate via con un coltello a lama liscia l’eccesso di pasta di zucchero alla base e rifinite.

Guarnite con le vostre decorazioni preferite e sarete pronti per fare un figurone con i vostri amici e parenti.