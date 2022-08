Concime fai da te: utilizza anche i tappi di sughero, ecco come

Per realizzare dell’ottimo concime fai da te accorrono in aiuto anche i tappi di sughero oltre, ovviamente, ai rifiuti organici quotidiani. Sia che abbiamo appena iniziato a immergerci nel mondo delle piante, sia che abbiamo intrapreso un’intensa attività di giardinaggio, mantenere le piante felici non è sempre così facile.

Le piante hanno bisogno di molte sostanze nutritive per far crescere le radici e le foglie, produrre frutti e fiori e mantenersi in salute. Senza la giusta quantità di fertilizzante naturale, le piante diventano deboli e possono anche morire. Fortunatamente, ci sono molti modi per fornire loro il nutrimento di cui hanno bisogno senza spendere troppo in fertilizzanti commerciali ma anzi realizzandoli in modo naturale.

Concime fai da te con i tappi in sughero

I fertilizzanti commerciali sono costosi. Inoltre, possono contenere sostanze chimiche dannose per l’uomo e per l’ambiente e i nutrienti potrebbero non essere quelli di cui le piante hanno bisogno. Le piante hanno bisogno di diversi nutrienti per far crescere radici e foglie sane. Alcuni dei nutrienti più importanti sono l’azoto, il fosforo e il potassio, o NPK.

L’azoto favorisce la crescita e si trova in piante come legumi, broccoli, piselli e spinaci. Il fosforo è importante per la crescita delle radici delle piante. Si trova nel mais, nel grano e nella soia. Il potassio è necessario per la salute generale della pianta ed è presente nelle patate, nei pomodori e negli avocado. Frutti e fiori hanno bisogno di calcio per svilupparsi correttamente.

Come realizzare il fertilizzante con i tappi di sughero

Gli ingredienti essenziali sono pochi e corrispondo a: una o due bottiglie vuote per ogni fertilizzante che si vuole realizzare, alcuni tappi di sughero della stessa dimensione e il giusto quantitativo di acqua. Per prima cosa, selezionare i tappi di sughero che vogliamo utilizzare e puliamoli. Quindi, tagliamoli in piccoli pezzi e mettiamoli in una bottiglia.

Versiamo quindi una dose generosa di acqua sui tappi, riempiendo la bottiglia fino a metà. Lasciamo la bottiglia a temperatura ambiente e controlliamola di tanto in tanto. Per ottenere un fertilizzante che favorisca la fioritura, aggiungiamo alcuni fiori alla bottiglia. La camomilla e i nasturzi sono particolarmente indicati per questo scopo.

Per fertilizzare le piante d’appartamento con i tappi di sughero, possiamo preparare il vostro concime fai da te o usare quello descritto sopra. Piantiamo i tappi di sughero nei vasi con il terriccio o aggiungiamoli all’annaffiatoio. Possiamo anche sbriciolare i tappi e cospargerli intorno alle piante del nostro giardino.

Quando si concima con i tappi di sughero, bisogna lasciare che siano le piante a dirci quando non ne vogliono più. In questo modo si eviterà che il fertilizzante venga somministrato in eccesso alle piante, con il rischio di essere tossico per loro. In quale modo ce lo comunicano? L’aspetto è il loro veicolo di comunicazione.

Se vediamo le nostre piante peggiorare l’aspetto vuol dire che qualcosa non va oppure che stiamo esagerando con i trattamenti. Di norma, le piante vanno concimate un massimo una/due volte al mese nei periodi meno riproduttivi.