Il nostro carattere viene generalmente e in modo semplificato concepito attraverso la formazione caratteriale unita all’esperienza accumulata, e l’approccio verso una determinata situazione dice molto della nostra personalità. C’è chi concepisce l’idea di un impatto “diretto” come il migliore mentre c’è chi preferisce far viaggiare la mente ed adoperarsi in modo da provare ad anticipare eventuali criticità con la teoria. I “teorici” solitamente sono persone molto sagaci e studiose ma che spesso hanno difficoltà ad interfacciarsi con la realtà, perlomeno sono relativamente facili da “trovare” secondo lo zodiaco. Ecco i segni più teorici dello zodiaco.

Ecco i segni “teorici” secondo lo zodiaco. Che significa, e quali sono?

Scorpione

Diciamo che è 70 % teoria, il resto pratica. Scorpione prova da anticipare le avversità finchè può ma resta sempre sorpreso da quanto la realtà può essere impattante e sorprenderlo, cogliendolo spesso di sorpresa. Scorpione è la dimostrazione che è impossibile prevedere tutto, anche se si è molto abili nella teoria.

Bilancia

Bilancia sembra essere a tratti spaventato dalla realtà vera e propria, e tende a semplificarla in modo molto particolare sopratutto in relazione alle situazioni difficili. La semplificazione però non sempre funziona, e Bilancia evidenzia una tendenza preoccupante in quanto non riesce quasi mai ad affrontare la realtà con serenità.

Pesci

Pesci vive nel proprio mondo e pur essendo consapevole che la realtà percepita non corrisponde quasi mai a quella che si vuole raccontare. Pesci infatti va in difficoltà quando deve relazionarsi con qualcuno di nuovo, e anche se prova a prevedere ogni dinamica, è impossibile che riesca a farlo al 100 %.