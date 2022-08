La vergogna è uno dei “sentimenti” più naturali e spontanei in assoluto, costituioto da una reazione di disagio e imbarazzo che può essere scaturito da eventi legati alla nostra persona, ad esempio una gaffe ma esistono innumerevoli tipologie di vergogna che portano ad una forma di turbamento o festidio che possono avere effetto su di noi, anche se “provengono” da qualcun altro. Se esistono persone particolarmente “vittime” della vergogna, per alcuni questo sentimento/sensazione è qualcosa di sconosciuto oppure ha effetti così marginali da essere considerati inesistenti. Quali sono i segni “senza vergogna” secondo lo zodiaco?

Ecco i segni zodiacali che non conoscono la vergogna. Li conosci?

Gemelli

Non fanno tantissime gaffes, ma sviluppano un senso di imbarazzo sopratutto quando espongono le proprie idee, magari anche positive, ma senza tener conto del contesto. Gemelli ha proprio un problema con il contesto come concetto, e per questo spesso risulta “fuori luogo”. Però non sembra minimamente essere condizionato anche dalle critiche.

Bilancia

E’ posato, tranquillo e molto sicuro delle proprie azioni che non sono mai impulsive o banali. Bilancia però a volte esagera con questa sicurezza, visto che tende ad “estraniare” la propria figura da quella che riguarda gli altri. Insomma, si “auto elimina” dalle responsabilità e per questo è quasi impossibile vederlo in imbarazzo”.

Sagittario

Probabilmente è quello che si imbarazza e che prova reale vergogna molto raramente. Perchè nessun errore è irreparabile, secondo Sagittario, e tutte le gaffes che può compiere non fanno altro che certificare la propria “fallibilità”, in quanto essere umano.