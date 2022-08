Nella vita non è sempre possibile essere efficienti ed ottimizzare la nostra attività celebrale e materiale in ogni situazione, anche la persona teoricamente più intelligente e ferrata in un certo ambito viene condizionata da un elevato numero di fattori che contribuisce all’eventuale insuccesso di una dinamica. Banalmente siamo portati a pensare che affrontando qualsiasi situazione in maniera proposiva e ragionata, possiamo ambire a buoni risultati. Ma almeno una volta nella vita abbiamo sicuramente incontrato persone che pur essendo a conoscenza di questo ragionamento e magari anche impegnandosi, si rivelano inconcludenti. All’appello non possono mancare le donne, ecco quali sono le più inconcludenti.

Ecco le donne più inconcludenti dello zodiaco. Le conosci?

Pesci

La capacità di tenere alta l’attenzione ed evitare allo stesso tempo di essere vittima di distrazioni rappresenta uno dei più grandi “dilemmi” della Pesci, che non è quasi mai produttiva ed attenta come potrebbe, ma anche come dovrebbe. Si tratta di una donna che si distrae in maniera così frequente che sembra che lo faccia apposta.

Leone

Leone è un segno perfetto se il contesto prevede di essere scanzonato e legato alla leggerezza e al divertimento. In tutti gli altri casi però la donna Leone non solo fa distrarre tutti, ma è anche famosa per spendere molta energia per combinare poco o nulla, spesso perdendosi in errori banali. Donna che ha tanti punti positivi ma che sembra essere concepita per perdere tempo.

Gemelli

Gemelli si distrae spesso ma non come la Pesci, ma più specificamente in relazione alla propria mansione di turno. Ha il “vizio” del multitasking, ed è fortemente convinto di essere in grado di fare più cose contemporaneamente, ma la realtà delle cose è che così facendo diventa inconcludente al massimo.