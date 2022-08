L’onestà, come la sincerità rappresenta uno dei principali concetti che siamo portati a pretendere ed evidenziare in qualsiasi contesto umano nel quale siamo sufficientemente radicati ma che come ogni altro tratto deve essere regolato e commisurato alla situazione. Infatti si può essere anche “troppo” onesti e diretti, risultando quindi scortesi ed eccessivi, condizione che inevitabilmente non può che farci apparire come non propriamente amabili e simpatici. Eppure per molti è “meglio essere” brutalmente diretti che “tenersi le cose dentro”, meglio una scomoda e diretta verità piuttosto che un poco onesto silenzio. Quali sono i segni più diretti in modo brutale secondo lo zodiaco?

i segni più brutalmente diretti dello zodiaco! Li conosci?

Ariete

Cortese, attento ma anche dotato di una personalità spesso troppo “grande” e fin troppo onesta per “tenersi qualcosa dentro”. Non è propriamente una persona diplomatica, preferisce evidenziare anche eventuali difetti fisici o caratteriali suscitando un prevedibile imbarazzo diffuso negli altri.

Sagittario

Brutalmente diretto forse non si addice e non rende giustizia all’animo profondamente corretto del Sagittario. Spesso viene “perdonata” questa caratteristica e spiccata sincerità che lo contraddistingue. Fa parte delle persone che non riesce a tenersi dentro un pensiero se questo è troppo “ingombrante” per la propria morale.

Vergine

Vergine tende a “tradirsi” e finisce per essere eloquente e sempre diretto anche senza parlare. Questo perchè si trova in profondo disagio quando deve mentire, quindi decide di stare zitto, ma questo non fa altro che far preferire al segno di essere sempre onesto, così da togliersi il pensiero.