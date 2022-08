Il tuo cane salta addosso alle persone? Ecco come far passare questa abitudine

Chi ha un cane sa molto bene quanto il nostro amico a quattro zampe, la maggior parte delle volte, non riesce a contenere le sue emozioni e inizia a saltarci di sopra. E’ uno dei problemi più comuni che accomunano moltissime persone. Ma molte volte, questo atteggiamento, può risultarci fastidioso ed invadente. Ma come possiamo farlo smettere? Scopriamo come.

Perché il cane salta addosso?

Di solito per spiegare il perché il cane salta addosso alle persone non c’è bisogno di andare alla ricerca di motivazioni complicate. Il tuo cane, semplicemente, si comporta in questo modo perché ha bisogno di attenzioni e di coccole, e con questo comportamento sa che nella maggior parte dei casi riesce a ottenerli. Un cane felice, cercherà quindi di saltare addosso al proprietario o a persone che gli stanno attorno. Il cane che salta addosso alle persone molto spesso lo fa sin da cucciolo. I cuccioli che sono abituati a socializzare, infatti, di solito sviluppano una confidenza positiva nei confronti di altri animali e umani. Non riescono a fare bene una distinzione fra persone conosciute ed estranei, e, di conseguenza, a volte possono manifestare con troppa irruenza il loro entusiasmo. Ma come possiamo insegnargli a non farlo?

Come insegnargli a non farlo

Per capire come educare un cane a non saltare addosso alle persone è importante dare delle regole e degli insegnamenti all’amico a quattro zampe sin da quando è cucciolo. Servirà tanta pazienza e soprattutto mantenere un comportamento tranquillo e pacato. Dopo aver messo il collare al cane e averlo legato a un supporto fisso con una corta di circa 1 metro, dovrai allontanarti in silenzio da lui di circa 5 metri, ignorando se il cucciolo inizia a piangere e cerca le tue attenzioni. Quando poi l’amico a quattro zampe si sarà messo seduto puoi avvicinarti, e se vedi che comincia a saltare addosso o ad alzarsi allontanati di nuovo, per tornare quando si sarà seduto.

Una volta che il cucciolo ha appreso che mettendosi seduto ti avvicini, dovrai gratificarlo positivamente. Appena il cane interiorizza il comportamento di sedersi quando torni da lui dovrai far sì che rimanga in questa posizione anche quando ti avvicini molto a lui. Per capire come non far saltare il cane addosso alle persone in questa fase dovrai avere molta pazienza, e premiare il cucciolo quando riuscirà a rimanere seduto anche solo per 15/20 secondi. Una volta che il cane avrà imparato il comando “seduto” in tua presenza, potrai esercitarlo anche quando l’amico a quattro zampe si trova di fronte ad altre persone.