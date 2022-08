Nessuno lo sa ma a un’ora da Roma esiste questa spiaggia incredibile

Roma non solo è la capitale d’Italia, ma è considerata fra le città più belle al mondo. Presa d’assalto dai turisti non soltanto nel periodo invernale, la città eterna è in grado di offrirvi dei luoghi stivi mozzafiato. Nei pressi della capitale sono presenti diverse spiagge che riescono ad attirare centinaia di persone durante le giornate più afose. Vediamo quali.

Spiaggia delle Bambole, Sperlonga

Il mare è caraibico e la cornice è quella del Parco Naturale Riviera di Ulisse: questo luogo meraviglioso si chiama spiaggia delle Bambole, piccolo lido dal fascino intrigante. Ricoperta da un misto di sassolini e sabbia sottile, l’insenatura si sviluppa tra il promontorio e Punta Cetarola. Ci si può arrivare anche in barca o in canoa, godendosi i paesaggi del tratto costiero che la collega a Bazzano. Il nome della spiaggia deriva dalla grotta delle Bambole. La grotta si trova subito dopo la baia, verso la spiaggia di Itri, ed è raggiungibile esclusivamente via mare. La sovrasta una ripida falesia, irresistibile per gli amanti del climbing che, quando le temperature sono più miti, si cimentano qui nell’arrampicata.

Spiaggia di Canzatora, Sperlonga