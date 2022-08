Se hai un pavimento delicato, lavalo con questa soluzione fai da te

Se hai un pavimento delicato, sai bene quanto sia difficile mantenerlo pulito e luminoso, senza spendere una fortuna. I detergenti in commercio sono innumerevoli. Molto spesso costano un occhio della testa, ma non sempre mantengono la promessa fatta. Hai mai pensato di ricorrere a soluzione fai da te, che sia economica ed eco friendly?

Ecco la soluzione fai da te per pulire un pavimento delicato

I pavimenti delicati, in marmo, granito, cotto o legno, vanno lavati con detergenti specifici, mai aggressivi, che non rischino di rovinarli. In commercio esiste un’infinità di prodotti, molto costosi e ad alto impatto ambientale, tra cui scegliere. Non sempre però restituiscono risultati soddisfacenti, ma possono risultare molto inquinanti.

E se lavassi le superfici più delicate con una soluzione fai da te, efficace e naturale a 100%? Nelle prossime righe vogliamo svelarti una ricetta homemade per preparare un detersivo con le tua mani, adatto a pulire il pavimento delicato.

Pavimento in legno

Il parquet, che sia trattato o meno, è un pavimento particolarmente delicato che richiede prodotti adatti. Vuoi scoprire una ricetta naturale ed efficace per renderlo pulito e splendente?

Ingredienti:

3 litri di acqua

1 goccia di sapone di Marsiglia

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Procedimento:

Riempi un secchio con 3 litri d’acqua. Poi unisci i cucchiai di bicarbonato di sodio e un goccio di sapone di Marsiglia. Se opterai per il sapone in scaglie, ti converrà scioglierne anticipatamente alcuni frammenti nell’acqua bollente, fino a farne una crema che aggiungerai al resto.

Mescola con cura tutti gli ingredienti fino ad ottenere una soluzione liquida e omogenea. Servendoti di un panno morbido in microfibra potrai pulire il pavimento in legno con questo detergente fai da te. Infine, asciuga bene.

Pavimento in marmo, granito e pietra naturale

I materiali lapidei richiedono particolari accorgimenti. Proprio come il legno, possono rovinarsi facilmente se userai i prodotti sbagliati. L’ideale è realizzare un soluzione naturale fai da te, per pulire un pavimento delicato, che sia in marmo o in granito.

Ingredienti:

3 liti di acqua

1 goccia di sapone di Marsiglia

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 cucchiai di alcol denaturato

Procedimento:

Prendi un secchio e riempilo d’acqua. Aggiungi quindi l’alcol denaturato e il bicarbonato di sodio. Unisci il sapone di Marsiglia o, se non ne hai in casa, una goccia di sapone normale per i piatti. Mescola energicamente i vari ingredienti e otterrai una miscela omogenea. Usa un panno in microfibra per passare la soluzione sul pavimento e infine asciuga bene.

Pavimento in cotto

Le superfici in cotto sono fatte con un materiale poroso, per questa ragione vanno lavate con dei prodotto delicati, se non vorrai danneggiarle. Ecco una soluzione fai da te che ti permetterà di pulire il pavimento in cotto a fondo, evitando che assorba le macchie e gli aloni.

Ingredienti:

3 litri d’acqua

4 cucchiai di alcol denaturato

4 cucchiai di aceto bianco

Procedimento:

Unisci in un secchio ampio i litri d’acqua, l’alcol denaturato e l’aceto bianco. Se la superficie dovesse risultare particolarmente sporca, potresti aggiungere anche poche gocce di sapone liquido, per i piatti o di Marsiglia. Immergi un panno in microfibra e passa la miscela sul pavimento. Ricordati di asciugare con cura, una volta lavato con il detergente.