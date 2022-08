Il bitcoin è certamente la criptovaluta più famosa dell’intero mercato dei token digitali, è stato il primo grande colpo a picchiare alla porta della antica finanza internazionale nel 2011 e da allora ha macinato traguardi su traguardi.

Il valore di Bitcoin è salito in maniera esponenziale nel tempo ed un sacco di persone hanno visto le loro fortune accrescere a dismisura grazie a quella che sembrava una normale moneta virtuale. Sono migliaia i progetti che hanno tentato di seguire le orme di Bitcoin, alcuni come Ethereum (ETH) hanno avuto ottimo successo ritagliandosi un mercato sempre maggiore. Però altri come Terra Luna (LUNA) hanno finito per precipitare rovinosamente al suolo senza riuscire ad imporsi stabilmente sul mercato. Oggi vi parleremo delle possibili previsioni del bitcoin e quindi vi sveleremo perché è il momento giusto per acquistarlo.

Se vuoi acquistare Bitcoin è il momento per farlo: ecco quanto vale

Una prima stima ufficiale di Bitcoin in quanto asset finanziario si ebbe solo nel 2010, ben 12 anni fa, al conveniente valore di 0.0008$ per ogni Bitcoin. A pensarci oggi si tratta di una cifra comica ma è proprio così che tutto ebbe inizio.Malgrado alcuni ostacoli iniziali legati allo scetticismo generale, Bitcoin riuscì in breve ad entrare nel cuore e nei portafogli di migliaia di investitori.

Già nel 2013 la criptovaluta riuscì a rompere l’iconica barriera dei 250$. È stato solo dal 2017, però, che Bitcoin si è potuto veramente definire un asset “mainstream”: il suo valore ha cominciato a crescere in maniera vertiginosa e diventava un argomento sempre più discusso anche al di fuori dei forum conquistando anche la stampa istituzionale.

Se per una prospettiva a medio-lungo termine come il 2025 è ancora immaginabile provare a speculare e ragionare per provare di definire eventuali tendenze nel valore di Bitcoin cercando di determinare quote stabili entro cui stabilirsi, su una scala temporale decisamente più lunga come il 2030 questo risulta fermamente più complesso, per via dei minori riferimenti a disposizione. Nel futuro più distante è possibile che questa moneta continui a detenere sopraelevate quote di fiducia da parte del mercato e degli investitori.

Inoltre, è attendibile che gran parte dell’accrescimento al valore dopo il 2025 venga dettato dalla generale tendenza del mercato delle criptovalute da un lato e dal sempre più massiccio utilizzo di Bitcoin all’interno dell’economia reale, rendendo la vita quotidiana sempre più collegata a quella delle criptovalute. Ecco dunque perché conviene acquistare ora questa criptovaluta, prima che sia troppo tardi.