Dalla nascita di Bitcoin, formalmente nel 2009, è nato anche l’intero contesto che comprende tutte le criptovalute, chiamate anche criptomonete o crypto, dall’inglese cryptocurrency, una forma di denaro elettronico che si distingue per diverse caratteristiche dal tradizionale denaro, non essendo associato in maniera differente a quest’ultimo. Infatti le criptovalute non sono determinate ne gestite da alcuna forma di ente, governo o autorità, operando su strutture decentralizzate che è possibile influenzare solo esternamente e non direttamente, caratteristica che ha conferito alle varie forme di valuta di questo tipo una grande differenziazione, potenzialità ma anche rischi. Shiba Inu costituisce una delle crypto emergenti ma che in meno di due anni ha già avuto un grande impatto sull’intero universo delle valute.

Shiba Inu, ecco quanto varrà tra un mese: le previsioni. “Pazzesco”

Shiba Inu infatti è considerable parte di un progetto che vede la valuta $SHIB operare su una blockchain non dissimile da quella di Ethereum, quindi decisamente differente dalla principale Meme Token, ossia Dogecoin che è invece basata su Bitcoin.

Shiba Inu ha avuto fin dal principio un importante supporto che unito ad un ecosistema decisamente all’avanguardia e una grande diffusione mediatica, hanno scaturito un importante aumento del valore su livelli difficilmente percepibili e “verosimili” due anni fa, ossia quando Shiba Inu è stata creata. Il valore fino ad ora infatti è aumentato di oltre il 400.000 % rispetto a quello iniziale.

Shiba Inu sta attraversando come molte altre valute una flessione, che ha portato una decrescita del prezzo, anche se rispetto ad altre crypto il supporto non si è arrestato. Attualmente il valore di un singolo token SHIB è valutato 0,000013 dollari, anche a fronte di una recente opera di token burning, ossia l’eliminazione di una certa dose di token SHIB per favorire le transazioni e far aumentare la richiesta e quindi conseguentemente il valore. Per questo motivo il valore potrebbe nuovamente spiccare il volo a partire da settembre: i più ottimisti pronosticano un valore medio di 0,000040 dollari per token.