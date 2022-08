La puntura di zanzara oltre ad essere irritante può essere anche abbastanza pericolosa, specialmente nel caso delle zanzare tigre. Possono originare shock anafilattici che poi dovranno essere curati con appositi cortisonici e antistaminici. Vi sono, però, tanti rimedi per sfuggire ai morsi di zanzara.

Stop zanzare con questo che le allontana, serve un bicchiere

Tra repellenti spray, zampironi a base di citronella e piastrine adeguate. Vi sono anche moltissimi metodi naturali che possono allontanare le insopportabili zanzare. Un trucco antico e poco conosciuto, cioè quello di mettere in un bicchiere degli ingredienti naturali che servono ad allontanare le zanzare. Per allontanarle sarà bastante collocare in un bicchiere l’olio di cocco diluito all’olio di neen.

Ti potrebbe interessare: Pianta questi alberi anti inquinamento nel tuo giardino: ecco quali

Il bicchiere va posto vicino alle di zone in cui sappiamo che rapidamente, le zanzare, possono entrare in casa. Quindi su davanzali e balconi. Il loro miscuglio è una combo perfetta per scacciare siffatti insetti. L’olio di cocco, dal profumo gradevole e dolce, servirà a coprire in parte quello di neen che è assai fastidioso e cattivo per qualunque insetto.

Oltre a mettere tale miscela in un bicchiere è probabile anche rifare un vero e proprio repellente da porre sul corpo per evitare di essere morsi. Questa è una scelta ambientale che può essere utilizzata sia per il suo conveniente costo e sia per non dover mettere sulla propria pelle agenti chimici che possono anche originare gravi effetti collaterali.

Come nella situazione in cui potremmo essere allergici agli ingredienti. È una scelta parecchio adatta soprattutto per difendere i bambini dalle punture di zanzare e tenerli a sicuro da eventuali fastidi, come tonfi pruriginosi e nelle situazioni più gravi anche regressi allergici, dovuti alle sostanze rilasciate dalle zanzare nel momento del morso.

Ecco quindi un metodo funzionante e poco conosciuto per scacciare le zanzare, e ciò può anche consentirvi di poterle allontanare non solo dalle vostre case ma anche dal vostro corpo. Non tutti sono a conoscenza del fatto che le zanzare però, aiutano a mantenere lo sviluppo dell’eco sistema, cibandosi di piante marce e animali in decomposizione.

Questa cosa, tuttavia, poco ci interessa poiché i loro fastidi sono interminabili. Seguite perciò tutti i nostri passaggi e avrete questa miscela ottima e soprattutto non inquinante per scacciarle via.