Ti si spezzano spesso le unghie? ecco cosa può significare, attenzione

Le unghie si spezzano perché sono indebolite da fattori esterni; succede che lo stress o specifiche condizioni di salute possano indebolirle. Ecco cosa vuol dire se ti si spezzano spesso le unghie, vediamo insieme.

Un’unghia sana ha una superficie liscia, lucida e uniforme. Quando invece diventa pallida, si sfalda e spezza facilmente vuol dire che qualcosa non va.

Le cause possono essere tantissime.

Ti si spezzano spesso le unghie: ecco perché

Le unghie si indeboliscono anche quando nel nostro corpo mancano i nutrienti fondamentali per farle crescere e fortificarle, come la cheratina. Oppure per le carenze alimentari, in particolare per le vitamine come A, B6, E, ma anche di sali minerali. Ancora quando mancano i globuli rossi.

Ci possono essere però anche altre cause a provocare lo sfaldamento delle unghie:

in particolare il fumo e la micosi le rendono gialle, rigate e molto deboli

lo stress può provocare l’onicofagia, ovvero l’abitudine di rosicchiarle.

Traumi e microfratture hanno poi ripercussioni sulla crescita, così come le ricostruzioni o l’utilizzo di gel in modo frequente.

Onicofagia: come combatterla

Ci sono alcuni modi per combattere l’onicofagia, ecco quali sono:

1.Cerotti per le unghie

Quando sei in casa, utilizza dei cerotti per unghie e sostituiscili ogni volta che si bagnano. Ciò ti vieterà di metterti le mani in bocca.

2.Aloe vera sulle unghie

L’Aloe vera è una pianta molto importante per il benessere umano, ma ha un odore molto sgradevole. Taglia una foglia di aloe a pezzettini e poi sfregali sulle unghie, anche se ci proverai, il brutto sapore che ha ti farà desistere.

3.Gomme da masticare e caramelle

Se proprio non riesci, devi tenere la bocca occupata. Scegli gomme da masticare o caramelle e forse non ti verrà voglia di mangiare le tue unghie.

4.Aceto bianco

Anche inserire le mani nell’aceto e poi asciugarle, darà loro un sapore molto cattivo e ciò eviterà che mettiate le mani in bocca.

Puoi utilizzare uno smalto trasparente specifico In commercio esistono smalti trasparenti che svolgono una duplice funzione: proteggere le unghie e rinforzarle e allo stesso tempo hanno un sapore amaro, ciò permette di non mettere le mani in bocca e tagliarle spesso. Portare unghie corte per i primi periodi può aiutare, così non avendo unghie a disposizione man mano il desiderio di mangiarle potrà calare.

Ti abbiamo dato una serie di semplici rimedi da adottare per eliminare o attenuare questo disturbo, ma se proprio non riesci affidati ad uno specialista. Se ti si spezzano spesso le unghie queste possono essere le problematiche più ricorrenti.