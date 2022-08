Il concetto di serenità “umana” sembra derivare in maniera specifica da quella legata al tempo atmosferico. Un ambiente sereno è facile da individuare in quanto tranqullo, “pulito” e sgombro da nubi di sorta, idem per quanto riguarda le persone che sprizzano serenità che non solo sono tendenzialmente tranquille e portatrici di pace, ma riescono anche ad influenzare positivamente l’ambiente e le persone che condividono il medesimo contesto. Indissolubilmente si parla di personalità diversificate, ma secondo lo zodiaco i segni più sereni sono sicuramente i seguenti.

Conosci i segni più sereni, secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Leone

E’ un “piacione”, ha un’elevata considerazione di se e delle proprie capacità ma anche se non ci è per forza simpatico, è indubbio che riesce a trasmettere serenità quasi sempre, riuscendo al contempo a restare sempre tranquillo e trovare il lato positivo in quasi ogni situazione.

Acquario

Acquario è famoso per non seguire le regole comuni, fa di testa sua e questo da la percezione di essere sempre in completo controllo della situazione del momento. Acquario difficilmente “mette ansia” o preoccupazioni di sorta, pur essendo un istintivo. Ogni azione è tendenzialmente famosa per essere “positiva”.

Bilancia

Il ragionamento alla base del Bilancia lo porta ad essere felice solo se gli altri lo sono a sufficienza, quindi è un profilo altruista ma anche fortemente con i piedi per terra. Sa bene che con un atteggiamento giusto, non per forza “tenero” ma mai denigratorio, si ottengono risultati migliori anche e soprattutto dal punto di vista umano.