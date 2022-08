La vanità rappresenta una delle tipologie di “peccato capitale” meno tollerate perchè quelle più inerenti all’apparenza della personalità, nonchè uno dei punti più “frivoli” e poco necessari dell’aspetto caratteriale. Il vanto è effettivamente considerata una eccessiva credenza nelle proprie capacità e attrazione verso gli altri, una forma di sopravvalutazione delle proprie azioni e ragionamenti, ma viene spesso anche associata alla superficialità. Secondo lo zodiaco i seguenti sono i segni sicuramente più vanitosi, prendendo in considerazione tutti e 12.

Conosci i veri vanitosi secondo lo zodiaco? Sono questi!

Bilancia

Bilancia sembra poco interessato ad “autoelogiarsi” e anche in relazione al proprio aspetto non è uno che segue le mode. Ma questo atteggiamento nasconde una natura più che discretamente vanitosa, sopratutto perchè avere cura della propria persona gli regala grande soddisfazioni, oltre a fungere quasi da “antistress”. Generalmente Bilancia ha una opinione elevata della propria persona ma non lo ammetterebbe mai a cuor leggero.

Leone

Considerato dai più superficiale, è un vanitoso nato, ma che almeno ha il buon gusto di non provare a nasconderlo. Non necesasriamente è veramente superficiale ma è indubbio che un po’ di frivolezza faccia parte del “personaggio” Leone, fin dalla giovanissima età è naturalmente portato ad essere vanitoso.

Ariete

E’ un segno sicuro delle proprie capacità e questo si riflette anche in modo importante nelle azioni. Ariete ha bisogno di sentirsi forte, e anche l’aspetto rientra in questi requisiti. Difficilmente è a suo agio in un contesto disordinato, dove può apparire “meno forte”, al contrario è solito specchiarsi finchè non trova il look giusto.