Diabete: nessuno lo sa, ma queste erbe migliorano la condizione

Queste erbe sono fondamentali per proteggere la salute di chi soffre di diabete, ciò significa che possono essere consumate senza problemi. Avere il diabete significa che i livelli di zucchero nel sangue sono più alti del normale. Questo può rendere più difficile gestire la dieta e mantenersi in salute.

La ricerca ha dimostrato che il mantenimento di una dieta sana può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, oltre a controllare i sintomi se si è affetti da questa patologia. Una dieta sana può anche aiutare a controllare il peso e a ridurre il rischio di malattie cardiache, un’altra complicazione comune per le persone con diabete. Fortunatamente, il consumo di frutta e verdura comporta numerosi e fantastici vantaggi per chi soffre di diabete. Tra questi ricordiamo i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, le verdure a foglia verde, l’aglio, la cipolla e lo scalogno.

Queste erbe migliorano il diabete

Uno degli ortaggi più popolari, i broccoli sono ricchi di sostanze nutritive, soprattutto vitamina C e calcio. Contengono inoltre un’elevata quantità di fibre e proteine. Si ritiene che i broccoli abbiano molti benefici per la salute e sono particolarmente indicati per i diabetici. I germogli di broccoli, in particolare, sono ancora più indicati per le persone affette da diabete.

Nonostante il nome, i cavoletti di Bruxelles sono in realtà i germogli della pianta. Vengono comunemente utilizzati come contorno, ma sono anche consumati come snack salutare. Come i broccoli, anche i cavolini di Bruxelles sono molto ricchi di vitamina C. Ne contengono quasi il doppio rispetto alle arance, il che significa che sono un’ottima fonte di questa vitamina per i diabetici.

Le verdure sono una parte essenziale di una dieta sana ed equilibrata. In particolare, le verdure a foglia scura sono un’ottima scelta per i diabetici. Queste erbe sono molto ricche di fibre, essenziali per le persone affette da diabete. Verdure come lattuga, spinaci e bietole sono ottimi esempi di verdure a foglia scura. La maggior parte di queste verdure può essere consumata cruda, ma anche cotta.

Aglio, cipolla e scalogno

L’aglio è una delle spezie più popolari al mondo e si ritiene che abbia molti benefici per la salute. È particolarmente indicato per i diabetici perché può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il colesterolo. Inoltre, l’aglio può ridurre i livelli di glucosio nel sangue. L’aglio può essere consumato crudo, ma è molto più gustoso se lo si cucina. Si può arrostire, grigliare, friggere o bollire. Si può anche aggiungere alle zuppe o agli stufati. Si può usare l’aglio come condimento per la pizza o si può fare il pane all’aglio.

Le cipolle sono un’altra verdura deliziosa e nutriente che fa bene ai diabetici. Sono ricche di vitamina C e di altre sostanze benefiche. Le cipolle possono contribuire ad abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo, il che le rende ottime anche per i diabetici. Le cipolle sono ottime sia crude che cotte. Si possono aggiungere alle insalate e a qualsiasi altro piatto. Si possono anche usare per preparare zuppe e stufati.