Ecco svelati i 4 trucchi più efficaci contro le zanzare: veloci e geniali

I nostri 4 trucchi antizanzara vogliono aiutare a contrastare l’avanzata del fastidiosissimo insetto che rovina le nostre serate estive. Quando il clima si riscalda e le zanzare escono dai loro nascondigli, i proprietari di casa e gli affittuari possono sentire il desiderio di intervenire. Questi parassiti possono essere una seccatura, ma con la giusta preparazione è possibile limitare i danni che causano alla proprietà.

Il modo migliore per impedire alle zanzare di invadere la nostra casa è evitare che entrino in casa. Fortunatamente, ci sono diverse cose che possiamo fare per tenere questi parassiti lontani da casa nostra. In particolare, esistono 4 trucchi efficaci contro le zanzare da adottare prima che si verifichi l’invasione ma anche durante.

Installazione di una zanzariera di qualità alle finestre

Una zanzariera può aiutare a intrappolare questi parassiti sui davanzali e impedire loro di entrare in casa. È possibile acquistare rotoli speciali di zanzariere online o in molti negozi di ferramenta, oppure realizzarle da soli. La maggior parte delle reti utilizzate per le finestre è costituita da tulle di nylon, reperibile nei negozi di artigianato e su internet.

È anche possibile utilizzare tende a rete, che possono essere drappeggiate sul telaio della finestra. Anche le zanzariere possono aiutare a prevenire l’ingresso delle zanzare in casa, ma non sono altrettanto efficaci. Con il tempo possono danneggiarsi, permettendo alle zanzare di entrare in casa. Questi parassiti possono anche essere molto piccoli e passare attraverso i buchi più piccoli della zanzariera. Le zanzariere non presentano fori e sono più efficaci nel tenere lontani questi insetti.

Per tenere lontane le zanzare non basta tenerle fuori dalla casa, ma occorre anche riparare le crepe e le fessure presenti nella proprietà affinché non si verifichino ristagni di acqua. Per cominciare, cerchiamo i punti in cui l’acqua potrebbe penetrare in casa. Assicuriamoci che le grondaie siano pulite e che i pluviali siano installati correttamente e non presentino perdite. I muri di sostegno sono noti per avere piccole e impercettibili fessure in cui l’acqua può accumularsi.

Installare un ventilatore o un sistema di ventilazione di qualità

I sistemi di ventilazione sono un ottimo modo per tenere le zanzare fuori di casa. Possiamo acquistare ventilatori appositamente progettati online o presso i negozi di ferramenta, oppure costruirli da soli. Possiamo anche installare una ventola di scarico sopra i fornelli o in cucina. In questo modo si evita che gli odori di cibo rimangano in casa e attirino le zanzare.

È possibile installare un sistema di ventilazione a soffitto nelle stanze in cui sono presenti delle piante. In questo modo le piante riceveranno ossigeno a sufficienza, ma le zanzare non verranno attirate nella stanza.

Ultimo dei 4 trucchi: spruzzare del repellente

Se abbiamo un giardino di proprietà, spruzziamo nelle piante del repellente naturale. Con i bambini piccoli o gli animali domestici, proviamo a usare un sapone insetticida per evitare che le zanzare li attacchino. Le bucce di agrumi messe sul terriccio sotto le piante impediscono la proliferazione delle larve di zanzara. Si possono usare anche repellenti naturali come aglio, eucalipto, menta piperita e mentuccia.