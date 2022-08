Se alcuni profili sono decisamentte “poco legati” al concetto di routine, per molti altri il concetto è praticamente opposto, in quanto sono considerabile dei veri “conservatori” nel settore delle abitudini. Si tratta in alcuni casi di persone che sono costantemente alla ricerca di certezze, oppure sono spaventati dai cambiamenti senza una ragione vera e propria. “Non cambiare la via vecchia per quella nuova” sembra essere il loro mantra, e se sotto molti punti di vista sono considerabili “affidabili”, questa “resistenza” può essere un problema. Parlando del contesto maschile, quali sono gli uomini che odiano i cambiamenti?

Gli uomini che odiano i cambiamenti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Toro

Non sono dei nostalgici incalliti, ma ogni cambiamento deve essere non solo graduale, per l’uomo Toro, ma anche non così rapido. Altrimenti potrebbe perdere i propri punti di riferimento, in quanto ogni aspetto della propria vita non è mai scollegato da altri. Cambiando troppo, viene meno un senso di stabilità.

Leone

Leone è un tradizionalista e per abituarsi ai concetti anche solo un filo meno conosciuti, impiega molto tempo. Ecco perchè nelle relazioni è un segno che non sembra assumersi le proprie responsabilità e resta infantile e praticamente “non cambia mai”. Affrontare le conseguenze di un cambiamento è una sfida troppo grande per molti uomini Leone.

Bilancia

Apparentemente molto “aperti” mentalmente, Bilancia è un tradizionalista di ferro, che non si oppone ai cambiamenti ma che è solito viverli in maniera molto personale, anche perchè segue un dettame preciso quanto semplice: “Se qualcosa funziona, perchè cambiare?”. Difficilmente però poi torna indietro, ma deve sempre arrivarci da solo, ai cambiamenti.