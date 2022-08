La calma è la virtù dei forti, ma chi è percepibile e considerabile come “posato” non è semplicemente dotato di un grande autocontrollo, in quanto una personalità “posata” è anche in forte controllo quando non sembra essercene bisogno, si tratta quasi sempre di personalità equilibrate e consapevoli delle proprie qualità ma anche dei propri limiti. Ma anche se i posati, anche secondo lo zodiaco possono sembrare “tutti uguali”, ciò non è propriamente vero, anzi. La “lista” dei segni indiscutibilmente più posati secondo lo zodiaco lo testimonia, ed è la seguente.

I segni posati dello zodiaco. Difficile “smuoverli”!

Vergine

Posato perchè naturalmente predisposto ad esserlo, in quanto Vergine lascia il beneficio del dubbio a chiunque, sulle prime. Se non viene influenzato e portato ad agitarsi, Vergine ama vivere in armonia ed è molto “composto”. Se siamo portat a “smuovere” un Vergine per il puro gusto di farlo o per una questione legata alla “sfida personale”, ciò appare poco conveniente.

Bilancia

Bilancia ha un senso degli “spazi” e dell’armonia molto spiccato, anche se questo atteggiamento può essere considerato altezzoso, soprattutto perchè sembra essere sempre “sopra” gli altri come emozioni, c’è da dire che è difficile “notare” un atteggiamento negativo da parte di un Bilancia che al contrario è estremamente calmo.

Capricorno

Impara ad essere posato, comprende che la maggior parte delle situazioni non sono sufficienti per evidenziare un comportamento emozionalmente importante e soprattutto ciò è uno spreco di energia considerevole. Capricorno spesso deve “sforzarsi” un po’ ad essere posato ma riesce quasi sempre molto bene ad esserlo.