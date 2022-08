Insalata di mare: ecco la ricetta ideale

L’insalata di mare è un piatto fresco e leggero che scandisce i pranzi o le cene delle calde giornate estive; ecco qui la ricetta per ottenerne una ottima per ogni occasione, da mangiare soli o in compagnia.

Ingredienti per 4 persone circa

1 polpo da circa 1 kg

1kg di cozze

400 gr di calamari

500 gr di gamberi

2-3 coste di sedano

1 mazzetto di prezzemolo

2 carote

1 limone

Aglio

Alloro

Olio evo

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Pulizia

Pulire i molluschi



Tagliate il becco dalla testa del polpo, lavate i calamari e svuotateli conservando i tentacoli ripuliti dagli occhi e dal becco; sciacquate le cozze e pulite il guscio con una spugnetta di metallo.

Pulire i gamberi

Lavateli sotto acqua corrente e rimuovete testa e carapace; con uno spelucchino incidete il dorso ed estraete il corallo.

Preparazione

In una pentola capiente, mettete la carota, un paio di grani di pepe nero interi, 2 foglie di alloro e coprite con acqua; non appena arriverà ad ebollizione immergete il polpo. Immergetelo in verticale tenendolo per la testa 3-4 volte, arricciando i tentacoli e fatelo cuocere per circa 60-65 minuti (i tempi di cottura variano a seconda se il polpo è fresco o decongelato, in quest’ultimo caso fatelo cuocere 20 minuti in meno); spegnete il fuoco, lasciandolo riposare 10 minuti all’interno dell’acqua, infine tiratelo fuori e fatelo raffreddare.

Mentre il polpo cuoce tagliate a strisce i calamari ed in un’altra pentola aggiungete la seconda carota, un altro paio di grani di pepe e una foglia di alloro; coprite con acqua e aspettate il bollore. Aggiungete strisce e tentacoli dei calamari e fate cuocere per 2-3 minuti, finché la carne non diventa soda ma tenera, dunque tirateli fuori velocemente e fateli raffreddare. Riutilizzate la stessa acqua dei calamari riportandola a bollore e aggiungendo i gamberi che farete cuocere per 40 secondi. Scolateli e lasciate raffreddare.

In una padella capiente ora aggiungete un paio di cucchiai di olio e 2-3 spicchi di aglio; lasciate riscaldare e unite le cozze. Fatele rosolare rigirando con un cucchiaio finché non si saranno aperte tutte. Sgusciatele e mettete da parte.

Con un pela patate ripulite i gambi dei sedani dai filamenti esterni; tagliateli dello spessore che preferite (io di solito li taglio molto sottili, circa 3-4 mm) e tritate il prezzemolo; mettete da parte.

Per ultimo, tagliate il polpo a pezzetti non troppo piccoli (cercate di tenere una grandezza che risulti simile al resto degli altri molluschi).

Unite tutto in un’insalatiera capiente, condite con olio, il succo del limone, sale e pepe e mescolate.

Servite e buon appetito.