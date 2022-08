Oroscopo domani Branko, 26 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, venerdì 26 agosto 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 26 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani dovrai fare i conti con un Mercurio precisetto che tenderà a creare dei ritardi. Il pianeta degli affari tenderà a controllare, puntualizzare, potrebbe perfino arrivare a complicare le collaborazioni di lavoro. Sii prudente.

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani Mercurio lascerà il segno della Vergine per traslocare nel cielo della vicina Bilancia. Non si tratterà di un passaggio negativo, ma di un transito piuttosto neutrale. Nulla ti impedirà di portare avanti i tuoi progetti in vista dei mesi autunnali, ma soprattutto del prossimo anno.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio, tuo pianeta guida, rinascerà nel segno della Bilancia. Finalmente il pianeta degli affari non sarà più contrario e tu avrai una marcia in più a livello lavorativo, economico e relazionale.

Oroscopo domani: Cancro

Domani Mercurio approderà nel cielo della Bilancia e diventerà contrario. Da qui in avanti dovrai usare più cautela nel lavoro e nello studio. Potresti avere degli ostacoli o dei ritardi nei contratti, nelle trattative, qualche intoppo nel portare avanti i progetti e i programmi.