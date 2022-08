Oroscopo domani Paolo Fox, 26 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 26 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 26 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora nel tuo segno, Giove in aspetto favorevole: sarai pieno di fascino e voglia di farti ammirare. Ormai le tensioni in amore saranno alle tue spalle. Venere nel segno ti regala più chiarezza di cosa desideri a livello emotivo e sentimentale.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti metterti nell’ottica del bellissimo Novilunio che accadrà nel tuo segno sabato prossimo. Cerca di metterti in quota, darti da fare. Questo cielo è d’aiuto sul fronte lavorativo, non ti causerà troppi problemi. Potrai portare avanti molto bene i progetti. L’amore, purtroppo, è ancora in secondo piano, rispetto alla vita pratica ed economica.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Mercurio sarà nel tuo segno e diventerà un elemento di forza nella tua vita. I nati in Bilancia, fermi da marzo, avranno modo di ripartire. Sta per iniziare una fase più produttiva. Adesso hai le idee più chiare, sai come muoverti. Dovrai però fare attenzione a questa piccola ansia che non ti abbandona. Prova a sbarazzarti di qualche pensiero negativo.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani la Luna in quadratura ti farà prendere ogni cosa di petto: servirà più cautela. Cerca di farti scivolare le cose addosso. Servirà più prudenza nell’ambito economico. Con Venere dissonante in amore e in famiglia ci sarà ancora qualcosa da chiarire. Sarebbe meglio rimandare eventuali confronti e discussioni importanti a sabato prossimo, quando la Luna sarà dalla tua parte.