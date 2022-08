Oroscopo Paolo Fox domani, 26 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 26 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 26 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna, Venere e Giove in aspetto favorevole. Riuscirai a vivere le giornate con più serenità, le relazioni in maniera più intensa. Se hai una libera attività o un’azienda potrai ripartire. Chi ha un amore potrà farlo crescere. L’unico problema potrebbe nascere se deciderai di portare avanti due storie nello stesso tempo.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani, se stai rientrando in questi giorni in ufficio, potresti avere qualche problema. Qualcuno dovrà fare i conti con un nemico, con una persona che avrà paura che tu vada avanti. Attenzione, specie se nel tuo lavoro hai bisogno di consensi. Il 2023 potrebbe regalarti il successo, ma dovrai lavorare duramente fin d’ora. Ma tu sei un segno abituato a lottare e darsi da fare per ottenere dei risultati. Non trascurare più i sentimenti.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Mercurio finalmente non sarà più in opposizione. Purtroppo, però, la Luna sarà ancora opposta che potrebbe portarti nuovi piccoli disagi. Anche in amore dovrai fronteggiare Venere ancora in aspetto contrario che potrebbe metterti con le spalle al muro. Forse dovrai cambiare qualcosa nel rapporto di coppia. Prudenza nei rapporti interpersonali.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai fare particolare attenzione al lavoro o allo studio. Sei un po’ distratto in questi giorni? Sfrutta le prossime ore per affrontare un eventuale chiarimento, perché durante il weekend avrai un novilunio piuttosto strano. Occhio a non sollevare tu per primo un polverone in amore! Nel lavoro dovresti sforzarti di parlare in maniera più chiara.