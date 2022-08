Preparati a potare queste piante: è il periodo ideale per farlo

Preparati a potare le piante che devono essere sistemate entro la fine di agosto poiché hanno terminato il ciclo riproduttivo. La fine di agosto segna l’inizio del calo della luce e delle temperature nell’emisfero settentrionale. Si tratta di condizioni difficili per gli alberi, che non riceveranno alcun sostegno dalle radici fino alla ripresa della produzione in primavera.

In questo senso, la potatura di agosto è importante quanto le altre attività di potatura effettuate in primavera o in estate. In generale, si può dire che i tagli di fine stagione svolgono diverse funzioni: portare equilibrio a un albero, migliorarne l’aspetto, creare condizioni favorevoli per la ripresa dopo l’inverno e aumentare la resistenza a malattie e parassiti.

Come altre operazioni di potatura, la potatura di agosto ha lo scopo di mantenere gli alberi sani e forti, ma affronta anche problemi specifici che si presentano alla fine dell’estate come per esempio l’estetica e la riduzione degli spazi.

Preparati a potare in agosto

Molti alberi hanno un periodo specifico dell’anno in cui maturano le foglie, ovvero quando smettono di crescere e si stabilizzano in un modello di crescita, potatura e scolorimento. In alcuni casi, queste foglie rimangono verdi per tutto l’autunno e persino in inverno, ma in altri casi le foglie cambiano colore naturalmente e cadono in autunno. –

Altri alberi, come gli aceri, hanno un periodo molto breve ma intenso durante il quale le foglie maturano e diventano gialle o rosse prima di cadere. Quando le giornate si accorciano e il sole è più basso nel cielo, la quantità di luce che raggiunge il suolo diminuisce notevolmente. Ciò significa che gli alberi ricevono meno energia di prima e può essere difficile per loro mantenere la loro attività abituale.

Quali alberi beneficiano della potatura di fine agosto?

La maggior parte degli alberi a foglia caduca trae beneficio dalla potatura verso la fine del periodo vegetativo. In generale, gli alberi che rispondono bene alla potatura di agosto hanno una o più delle seguenti caratteristiche: