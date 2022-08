Prova queste 5 strategie per migliorare la memoria: ecco da dove iniziare

Le 5 strategie per migliorare la memoria che ti elenchiamo nell’articolo consentono di vedere già da subito notevoli miglioramenti. Fai fatica a ricordare le cose da un momento all’altro? Sei l’ultimo ad andartene dall’happy hour perché non riesci a ricordare dov’è parcheggiata l’auto? Non c’è problema.

La memoria è un’attività difficile difficile da mantenere in allenamento soprattutto se si svolge un lavoro noioso e ripetitivo. Inoltre, diventa sempre meno flessibile con l’avanzare dell’età. Per fortuna, ci sono diversi modi per migliorare la memoria e mantenere il cervello attivo durante il processo di invecchiamento.

Non trattenere le informazioni non è necessariamente un’indicazione dell’intelligenza di una persona, ma significa semplicemente che deve trovare nuovi modi per attivare la memoria. Fortunatamente, con alcuni semplici trucchi e consigli, chiunque può migliorare la propria memoria. Il miglioramento della memoria può sembrare un compito scoraggiante, ma incorporando queste 5 strategie nella tua routine quotidiana, vedrai migliorare i risultati in poco tempo.

Le 5 strategie di memoria: avere un innesco

Il primo passo per migliorare la memoria è trovare un modo per attivare le informazioni che si vogliono ricordare. Questo è comunemente detto “creare un trigger di memoria”. Per esempio, se vuoi ricordare di andare a prendere dei fiori per tua moglie durante il prossimo viaggio al supermercato, usa l’odore dei fiori per innescare il ricordo.

Anche se questo esempio è un po’ estremo, l’idea di base della creazione di un innesco della memoria è quella di attingere a un senso esistente (odore, suono, vista, gusto) per innescare il ricordo. Suggerimento: sii creativo con i trigger di memoria. Se utilizzi sempre lo stesso, diventerà presto inefficace.

Uno dei modi più efficaci per migliorare la memoria è renderla più forte esercitando il cervello. L’esercizio cerebrale può essere semplice come giocare a parole crociate, fare puzzle, leggere libri o seguire corsi. Tutte queste attività sono ottime per stimolare l’afflusso di sangue al cervello e mantenerlo attivo. L’esercizio cerebrale può anche aiutare a contrastare la perdita di memoria a breve e a lungo termine, la dimenticanza, la stanchezza mentale e l’umore.

È sorprendente ciò che alcuni semplici consigli possono fare per la memoria. Anche se possono essere ovvi, troppo spesso vengono trascurati. Se stai cercando di ricordare qualcosa di importante: scrivilo. Potrà sembrare banale ma è un esercizio che spesso tralasciamo di fare per pigrizia o perché pensiamo di non essere poi presi così male.

Nutrire il cervello con cibi sani e creare nuovi ricordi

Mangiare cibi ricchi di grassi saturi e zuccheri semplici può avere un impatto negativo sulla capacità di trattenere le informazioni. È consigliabile consumare tre pasti regolari al giorno ed evitare di fare pasti abbondanti a tarda sera. Per la memoria sono ottimi: spinaci, noci e fagioli. Il ferro è un minerale fondamentale per combattere la dimenticanza. Ricorda di bere acqua a sufficienza ed evita di bere alcolici. L’alcol può avere un impatto negativo sulla memoria a breve termine.

Il modo migliore per rafforzare la memoria a breve e a lungo termine è creare nuovi ricordi. Se vuoi ricordare sii presente nel momento: aiuta a creare ricordi più forti.