Questa bellissima città italiana è la preferita per i borghi antichi: ecco quale

L’Italia è un paese con innumerevoli tesori culturali e per questo, offre una scelta davvero ampia. Decidere cosa visitare non è mai stata una scelta semplice. Ma vi proponiamo una selezione di borghi, non solo i più conosciuti ma anche i gioielli nascosti più belli e più visitati d’Italia.

Positano

Nella lista dei borghi italiani più belli è obbligatorio inserire Positano, gioiello della Costiera Amalfitana. Oggi famoso in tutto il mondo, ospita un grande numero di turisti ogni anno. Questa cittadina si sviluppa in verticale su un promontorio a picco sul mare, regalando così paesaggi mozzafiato. Tra i vicoli stretti e i palazzi pittoreschi, spicca la cupola in maiolica della Collegiata di Santa Maria Assunta che conserva al suo interno l’icona della Madonna Nera d’ispirazione bizantina del XVIII secolo.

Polignano a Mare, Puglia

Ci spostiamo in Puglia, in provincia di Bari. Qui troviamo Polignano a Mare che è sicuramente uno dei più bei borghi italiani da visitare almeno una volta nella vita. Questa cittadina offre interessanti spunti storici grazie al suo borgo antico. Inoltre, non manca la natura grazie alle grotte marine. Infine, dal 2008, Polignano ha ricevuto la Bandiera Blu, riconoscimento per l’ottima qualità delle acque di balneazione e per il servizio offerto sulle spiagge.

Otranto, Puglia

Proseguendo il viaggio in Puglia, sulla costa adriatica della penisola salentina, arriviamo a Otranto. Questa città ha origini molto antiche. Nata sotto il dominio greco, passò sotto l’influenza romana e, successivamente, sotto il comando bizantino e poi aragonese. La cittadina si sviluppa intorno al castello e alla cattedrale normanna. Grazie al suo patrimonio storico e culturale, nel 2010, il borgo antico è diventato Patrimonio Culturale dell’Unesco. Inoltre è una dei borghi più visitati durante l’estate 2022, scelto come uno dei borghi più belli d’Italia.

Cefalù, Sicilia

In Sicilia ci sono dei borghi che vi lasceranno senza fiato per la loro bellezza e la loro storia. Fra questi vi è un borgo di mare in provincia di Palermo. Stiamo parlando di Cefalù, che si trova a circa 70 chilometri da Palermo. E’ situato ai piedi di un promontorio roccioso all’interno del Parco delle Madonie ed è uno dei principali centri balneari della regione. La cittadina è nel club de “I borghi più belli d’Italia”, grazie alla sua grande rilevanza artistica, culturale e storica, la vivibilità e i servizi. Inoltre, merita un occhio di riguardo il Duomo, inserito nel sito “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”. Inoltre, nel 2015 è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.