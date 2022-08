La maggior parte di noi è tenuto a seguire alcune “regole” scritte ma anche no che sono relative al comportameento umano, solitamente legate a concetti morali, che possono provenire da insegnamenti che intrinsecamente o meno, condizionano il nostro concetto di bene o male. Buona parte di noi è in cerca di una correttezza nelle persone che incontra e che frequenta, così da non essere deluso da questa persona. Una persona corretta segue un dettame morale in modo naturale, semplicemente perchè considera questo come “normalità”. E anche tra le donne le personalità definibili “corrette” sono parecchie, quali sono?

Queste sono le donne più corrette dello zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Gemelli

Può essere confusionaria, difficile da comprendere, ma la correttezza della Gemelli è indubbia, e la rende una personalità affidabile, che persegue una serie di dettami auto imposti (più o meno). Questi definiscono una personalità a suo modo coerente, che difficilmente delude gli altri in quanto a correttezza

Vergine

La Vergine può apparire machiavellica e manipolatrice ma difficilmente “gioca sporco”, in quanto non è una donna che ama vincere in modo scorretto. Essendo competitiva non “colpirà mai alle spalle” con orgoglio, anzi non considera questo comportamento come attuabile.

Pesci

Il senso del “bene” della Pesci la porta ad essere paragonabile ad una pacifista “estrema”. Preferirebbe soffrire, porrsi in una condizione di svantaggio piuttosto che venire meno ai propri principi in quanto è convinta che agendo “bene” con un fine definito, riuscirà ad influenzare positivamente anche gli altri. Ovviamente non è sempre così, ma la Pesci non conosce altro comportamento di “base”.