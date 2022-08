Questi sono stati definiti i laghi più belli d’Italia: ecco di quali si tratta

L’Italia è uno dei paesi più scelti per trascorrere le vacanze. Una delle attrazioni principali sono proprio i laghi. Laghi bellissimi, specchi d’acqua suggestivi, a volte surreali nella loro atmosfera sospesa e quasi magica. Vediamo quali sono i laghi più belli da visitare!

Lago di Braies

Ai piedi della maestosa Croda del Becco e immerso nella Val Pusteria, il Lago di Braies è uno dei laghi più belli d’Italia, se non uno dei posti più belli del mondo. Un lago alpino dal fascino incredibile, visto che assomiglia molto ai bellissimi laghi canadesi. Il lago si presenta con i colori vividi delle sue acque che virano dal turchino al verde smeraldo e l’imponente parete dolomitica a dominarle e vegliarle. Talmente bello da sembrare finto, è forse uno dei laghi più belli d’Italia nonché il più preso d’assalto dai turisti. Se siete curiosi, come devono essere i veri viaggiatori, non vi resta che scoprirlo.

Lago di Como

Terzo lago più grande della Penisola nonché uno dei laghi più belli d’Italia e tra i più profondi in Europa, il Lago di Como è punteggiato da ville storiche e paesini da sogno che si riflettono nel blu intenso delle sue acque. Elegante e regale, questo lago riesce a coniugare ambiente prealpino e fascino mediterraneo. Questo è uno di quei posti che sanno bene come coccolare il turista non solo grazie al paesaggio mozzafiato ma anche per i mille servizi offerti. Riempitevi gli occhi di bellezza e le giornate di eventi.

Lago Maggiore

Il lago Maggiore si trova tra Svizzera e Italia, tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino. Dopo il lago di Garda è il secondo lago più grande d’Italia e il maggiore dei laghi prealpini. Si tratta di uno dei laghi più belli d’Italia, con tante cose da vedere e diverse attività a cui dedicarsi. La Rocca di Angera, il trekking sul Mottarone, i bellissimi borghi e le famose Isole Borromee sono solo alcune di queste.

Lago di Carezza

Il lago di Carezza è situato in Trentino Alto Adige. E’ un lago stupendo, meraviglioso da fotografare ad ogni ora del giorno grazie ai colori splendidi e alla posizione estremamente scenografica. Si trova infatti tra i fitti boschi di abeti appena sotto il massiccio del Latemar. Proprio il Latemar, in alcuni momenti della giornata, riflette nell’acqua regalando un effetto ottico che toglie il fiato. Un piccolo accorgimento: il lago non è balneabile in quanto considerato area protetta.