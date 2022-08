Se desideri un concime naturale in casa, preparalo con questi ingredienti

È possibile preparare un concime naturale in casa, utilizzando alcuni ingredienti che conservi in dispensa. Il vantaggio di un fertilizzante del genere sta nel nel fatto che si tratta di un prodotto naturale, gratuito e specifico. L’infuso di equiseto, per esempio, è un ottimo concime naturale dalle proprietà antiparassitarie. È in grado di proteggere le piante dalle malattie fungine.

Concime naturale in casa: quali ingredienti usare

Il concime naturale in casa, preparato usando ingredienti naturali, può essere una valida alternativa al letame. Si tratta per lo più di scarti organici degli alimenti, dei resti di piante e alberi o delle erbe aromatiche. Con i fondi del caffè, le foglie secche e le bucce di banana puoi preparare un compost, cioè un fertilizzante naturale ottenuto dalla decomposizione di questi scarti. Verdura e frutta rendono più tenero e nutriente il terreno delle piante.

Ingredienti per un concime naturale fatto in casa

Ecco gli ingredienti che puoi utilizzare per preparare un fertilizzante naturale fai da te, sfruttando gli scarti o i prodotti che conservi in casa.