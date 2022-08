Se hai il pavimento in parquet, ecco come lavarlo senza rovinarlo: geniale

Il parquet è un pavimento in legno che viene amato molto, un classico che non passa mai di moda, sempre moderno perché regala agli ambienti della casa un aspetto elegante e raffinato. Il calore del legno si accosta bene con qualunque tipo di mobilio, dal moderno all’antico. Ma pulire il parquet senza rovinarlo non è semplice.

Proprio perché formato da un materiale vivo come il legno, un pavimento a parquet è anche delicato e con il tempo è sottoposto ad un processo di ossidazione derivato dal contatto e all’esposizione alla luce e all’aria. Tale cosa può partecipare ad un cambiamento di colore anche parecchio evidente. Per tutti questi motivi, il parquet va trattato con cura. Vediamo quindi qual è il metodo perfetto per la pulizia del parquet, per mantenerlo a lungo e mantenerlo sempre perfetto, preservandolo da graffi e variazioni cromatiche significative.

La prima cosa da fare per la pulizia giornaliera del parquet è di togliere la polvere, i capelli e i pelucchi, adoperando una scopa per parquet o un’aspirapolvere, che pervenga in punti generalmente difficili da pulire. La cosa importante è impiegare una spazzola adeguata, che non graffi la superficie.

Volendo ci sono anche i robot aspirapolvere che non lacerano la superficie e sono molto efficaci, oppure si potrebbe pulire con un panno antistatico capace di catturare ogni residuo di polvere o un panno in microfibra umido, che renderà anche il pavimento lustrato in un unico gesto. Vediamo adesso come lavarlo. Prima regola, non si versa mai in maniera diretta l’acqua.

Questo tipo di pavimento va bagnato il meno possibile e subito asciugato con cura, togliendo bene i residui d’acqua, per evitare aloni e macchie in controluce, o peggio ancora il rigonfiamento della superficie. L’acqua rovina il parquet perché si infila nelle micro fessure, e potrebbe causare danni irrimediabili. In nessun caso usare sul parquet prodotti come l’ammoniaca, la candeggina e i detersivi schiumosi, che possono deteriorarlo.

Uno dei rimedi più utilizzati sono acqua e alcol da impiegare con uno straccio e seguendo le venature del legno. In tale modo la pulizia sarà rapida ed efficiente. Al posto dell’alcol potete utilizzare anche poche gocce di acqua ragia sciolte in acqua. Otterrete un effetto rivitalizzante e ritroverete la tonalità brillante persa con il tempo.

Ecco dunque come lavare il parquet in maniera rapida ed efficiente.