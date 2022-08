Ritrovarsi un nido di vespe o calabroni in luoghi domestici non è così raro come si può immaginare. Per chi ha un giardino o vive in una zona all’esterno delle caotiche città sarà probabilmente già capitato. Togliere un nido di vespe o calabroni può essere però tanto pericoloso.

La soluzione migliore è quella di rivolgersi a professionisti esperti che sapranno, con i giusti materiali e le tecniche apposite, eliminare il problema. Dunque è fondamentale non “fare gli eroi” perché con questi insetti non si scherza.

Le vespe e i calabroni fabbricano i nidi in un periodo che generalmente ricade tra febbraio e marzo, ovvero nel primo periodo autunnale, però, non è raro imbattersi per via della vicinanza alle stagioni calde. Queste strutture, in materiale che rassomiglia al cartone, sono costituite da molteplici cellette, che servono per accogliere gli insetti. Per evitare di incorrere nel pericolo di essere punti, vediamo quali accortezze adottare in caso riscontrassimo la presenza di tali nidi.

Normalmente questi animali non attaccano l’uomo, ma in caso di intimidazionereagiscono con punture velenose che possono originare qualche problema, oltre a molto dolore. In caso di allergia o estrema sensibilità al veleno, la puntura può produrre lo shock anafilattico. In queste situazioni, convivere con un nido di vespe o calabroni può essere enormemente pericoloso.

Se hai un nido di vespe vicino casa, NON fare queste cose: ecco quali

Se intravedete un viavai di vespe o calabroni, cercate di seguire il loro percorso e bloccarle prima che costruiscano la loro casa vicino a voi. Prima di avvicinarsi è indispensabile mettere guanti tecnici, tuta tecnica completa e coprire volto e testa con un velo resistente. Prendete un bastone lungo, arrotolate a un’estremità dei fogli di giornale e date fuoco con un accendino.

Accostate la fiamma in modo tale che vespe o calabroni si allontanino e, in seguito, togliete il nido con dei colpi secchi del bastone, non sarà facilissimo rimuoverlo. Una volta staccato dategli fuoco e mettete dei bicchieri di aceto dove vi era il nido, in modo tale che l’odore blocchi il ritorno degli insetti.

Sottolineiamo che questo metodo è amatoriale e pericoloso. Dunque ecco come comportarvi davanti ad un nido di vespe, ricordate di non prendere rischi inutili.