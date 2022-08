Le criptovalute, a dispetto di un sempre presente “scetticismo” nei loro confronti, sono oramai piuttosto radicate nel mercato finanziario internazionale, anche se non sono “viste di buon occhio” da buona parte degli ordinamenti, anche nei paesi in cui acquistare e vendere crypto è legale. E’ soprattutto il fattore “volatilità” a rendere queste risorse poco affidabili per molti, in quanto si tratta non di vere valute monetarie (queste ultime sono infatti regolarizzate da governi ed entità nazionali o sovranazionali, come nel caso dell’euro). Bitcoin, considerata la prima vera criptovaluta, mantiene uno status “primario”, ma quanto vale oggi questa valuta?

Una “nuova” fonte di denaro

Bitcoin rappresenta un’invenzione recente essendo nata nel 2008, ma concettualmente ha avuto un’importanza rilevante sotto tutti i punti di vista in quanto ha permesso agli investitori di tutto il mondo di affacciarsi al contesto crypto, totalmente basato sul concetto di crittografia che mette a disposizione transazioni in una valuta non tradizionale, non tracciabile o associabile a persone in modo diretto.

Bitcoin ha anche avuto il ruolo di “apripista”, portando alla creazione indiretta di una serie di criptovalute molto diversificate, che oggi sono migliaia, tutte molto diverse ma legate comunque a Bitcoin concettualmente parlando. Dopo un 2020 e 2021 in grande crescita, il 2022 è stato finora poco generoso con gli investitori, in quanto i BTC (i “token”, ossia le monete, di Bitcoin) valgono oggi poco più di 21 mila dollari, meno di un terzo rispetto al picco massimo raggiunto circa un anno fa (69.700 euro).

Bitcoin, ecco quanto vale oggi la criptovaluta: “da non credere”

Il valore attuale comunque rappresenta una leggera ripresa rispetto alle scorse settimane, quando il valore è calato sotto i 20 mila dollari. Ad oggi un singolo BTC è valutato 21.500 euro, molti sono pronti ad investire, portando quindi ragionevolmente nuovi aumenti di valore di Bitcoin, che tuttavia difficilmente ritornerà ai fasti appena citati.

Difficilmente però Bitcoin affronterà nuovi “crolli” nel breve periodo.