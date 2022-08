Il concetto di responsabilità porta, in maniera generica, a considerare l’azione anche a lungo termine delle nostre parole e dei nostri comportamenti, quindi una personalità responsabile è considerata il più delle volte matura e giudiziosa. Logicamente chi è definito irresponsabile per diverse motivazioni non riesce a fare questo ragionamento, che appare molto spesso necessario per affrontare la maggior parte dei contesti sociali, e può essere motivato da ragioni caratteriali, sociali o anche personali. Anche tra le donne si “nascondono” molte che sono effettivamente irresponsabili, quali sono per lo zodiaco?

Conosci le donne più irresponsabili dello zodiaco? Sono queste 3!

Ariete

E’ una donna che fa grandi piani ed enormi proclami, ma che concretamente difficilmente riesce a “star dietro” al proprio entusiasmo. Non c’è quasi mai “intenzionalità” in questa forma di incoerenza ma ciò non “scusa” la Ariete dall’essere profondamente e bellamente irresponsabile. Solo a tratti si trova a fare i conti con quanto promesso.

Scorpione

E’ una donna giudiziosa ma che diventa irresponsabile “di proposito”, a seguito di specifiche condizioni e situazioni. Si tratta di una personalità complessa che è difficile da “domare” e prendere “di petto” quindi se percepisce una volontà di snaturarla diventa la più irresponsabile in assoluto, assumento al contempo atteggiamenti pessimi.

Cancro

Cancro è troppo emotiva e profondamente anche egoista per essere responsabile abbastanza da risultare convincente ed efficace. Deve infatti sforzarsi moltissimo a perseguire i propri intenti e allo stesso tempo a non “evadere” dalle proprie responsabilità. indifferentemente dalla tipologia. La Cancro ama invece delegare ed essere esentata dalle faccende più fastidiose.