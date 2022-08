Si usa dire che solo gli stolti non cambiano mai idea, perchè siamo naturalmente portati a pensare che una persona estremamente convinta delle proprie posizioni risulti essere “chiusa” mentalmente se almeno non prende in considerazione il concetto di poter aprire i propri orizzonti mentali. Ma dietro a chi non cambia realmente mai idea può nascondersi una formazione umana molto diversificata, e non semplicemente “ottusa“, come può sembrare inizialmente. Come evidenzia lo zodiaco, sono molti i segni che si distinguono per una certa resistenza da questo punto di vista, e che difficiilmente cambiano la propria idea su qualsiasi concetto.

Ecco i segni che tradizionalmente non cambiano mai idea! Lo sapevi?

Toro

Non è sicuramente un segno che rientra tra gli ottusi, eppure è un tradizionalista, concettualmente parlando. Ragiona in modo molto pratico, se qualcosa può essere confutato bisogna dimostrarlo, altrimenti la sua opinione resta la medesima, senza se e senza ma.

Vergine

Vergine molto spesso da l’idea di un segno infallibile, e che se proprio deve cambiare opinione lo fa in modo artificioso, faticoso, oppure prova a non dare proprio l’impressione di questo “cambiamento”. E’ una forma di debolezza, o almeno così viene intesa da Vergine che percepire cambiare opinione come una sorta di “tradimento” nei propri stessi confronti.

Capricorno

Capricorno è semplicemente troppo orgoglioso e “duro” per manifestare almeno apertamente di poter essere in errore. E’ solito difendere fino alla fine le proprie posizioni e anche quando ha fondamentalmente torto, prova comunque ad operare un’azione di “autogiustificazione“. Spesso fastidioso in tal senso ma anche buffo da vederlo arrampicarsi sugli specchi.