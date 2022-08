L’estate è giunta quasi al suo termine, le giornate cominciano ad accorciarsi e l’autunno è sempre più prossimo. Questo è il momento ideale per finire alcuni lavori di potatura per le nostre piante.

Se avete arbusti sempreverdi, siepi e alberi da sfoltire per conservarli perfetti durante tutto l’inverno, adesso è il periodo perfetto per dedicarvi al vostro giardino. Potare le piante le spingerà a generare una nuova crescita. In tale periodo dell’anno, sarà tanto più pigra, ma questi nuovi germogli hanno bisogno di parecchio tempo per maturare prima del freddo. Vediamo adesso cosa potare in maniera dettagliata in questo periodo.

Ecco tutte le piante da potare a settembre: la lista

Gli arbusti che sbocciavano in primavera o all’avvio dell’estate, dovevano essere potati a luglio o all’inizio di agosto. Gli steli di quest’anno genereranno i fiori dell’anno prossimo, pertanto la potatura ora rischia di non avere nulla l’anno prossimo. Però, gli arbusti che stanno fiorendo ora possono essere potati non appena finisce la fioritura, così come diversi cespugli di frutta.

Ecco come, taglia un terzo della pianta, togliendo i gambi più vecchi appena sopra il bocciolo adiacente alla base dello stelo. In questo periodo è ottimo potare anche le rose sfiorite levando i fiori secchi con una potatura detta di fine estate per dare l’occasione alla pianta di rallegrarci con una nuova fioritura.

La potatura estiva dei fiori appassiti non è in ogni caso obbligatoria e viene suggerita specialmente per le piante di rose e i rosai a fiori grandi. Le betulle hanno bisogno di poche potature conformi, ma quando sono ancora giovani è una buona idea tagliare i rami più bassi per rimanere spoglia la parte più bassa del tronco.

Questa pianta, potata prima di agosto può “sanguinare” copiosamente, ma se potata a settembre il flusso della linfa è frenato. Dunque, adesso è assolutamente il periodo migliore per agire sulla betulla. Infine, gli alberi di carpino deciduo vengono sfoltiti meglio durante la tarda estate, perché sono predisposti a emorragie se potati in primavera o all’inizio dell’estate.

La più grande parte degli alberi di carpino forma una chioma affascinante e ben bilanciata anche senza intervento, quindi non richiede nessuna potatura se non la rimozione dei rami incrociati o danneggiati dal vento.

Per la cura dei giovani alberi togliete i rami secondari inferiori, in modo da sollevare progressivamente la chioma man mano che l’albero prospera.Ecco la lista delle migliori piante da potare a settembre.